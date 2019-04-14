Вагітна Подкопаєва показала одухотворене фото в унікальному місці

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсмена поділилася філосфськими думками, навіяними особливим місцем

Лілія Подкопаєва знаходиться в самому прекрасному для жінки стані – спортсменка чекає появи на світ малюка від чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського. Вона приховувала свою вагітність, але зараз відкрито наслаждаеться радісними моментами передчуття і, незважаючи на цікаве положення, веде досить активний спосіб життя. Так, вона відвідала найбільший індуїстський храм за межами Індії, який знаходиться в США - Шрі Свамінараян Мандир, і поділилася знімками цього незвичного місця.

Чемпіонка сидить на сходах, що ведуть до красивої пам'ятки і мило посміхається. Вона одягнена просто і зручно – чорні комфортні легінси, туніка вільного крою в тон, джинсова куртка, кросівки і бейсболка. Свій повсякденний образ вона доповнила яскравим акцентом – червоною сумочкою через плече.

"Роби вдень так, щоб уночі твій сон був спокійний, а в молодості так, щоб старість твоя була спокійна (с). Найбільший індуїстський храм за межами Індії, знаходиться в США, штат Джорджія", - залишила вона мотивуючу цитату в підписі до світлини.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники назвали вислів дуже мудрим, а для Лілії залишили компліменти її зовнішньому вигляду, заявивши, що спортсменка стала окрасою цього величного місця.

"Чарівна ви!", "Красуня, клас!", "Так, в цьому є сенс, потрібно вміти жити кожен день як останній, і не про що не шкодувати!", "Ви робите храм ще красивішим!" - писали коментатори.

У сторіз майбутня багатодітна мама показала храм у всій красі, а також поділилася кадрами на фоні святині.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лилиля Подкопаєва показала фото старшого сина Вадима. Підписники спортсменки зазначили, що у неї підростає справжній красень.

До речі, Лілія Покопаева полонила шикарним вбранням від українського бренду VALERY KŌVALSKA.