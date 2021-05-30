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Беременная Осадчая в роскошном платье заворожила красочными фото из Грузии

Автор: Марина Настевич

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, продолжает активно работать и даже ездить в командировки. Сейчас она отправилась по работе в Грузию, где устроила эффектную фотосессию в живописном месте.

Красочными кадрами из грузинского города Мцхета ведущая поделилась в своем Instagram.

Катя позировала на вершине холма, откуда открывается невероятно красивый вид. Для прогулки она выбрала роскошное длинное платье с ассиметричным разрезом снизу. Наряд цвета бордо украшен белыми геометрическими узорами и отличается пышными рукавами.

Стильный лук Осадчая дополнила красными босоножками на каблуке и необычным белым головным убором. Волосы ведущая собрала в хвост, а на лицо нанесла красивый макияж с акцентом на глаза.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїхджали до Мцхети. Невимовно гарно!" - отметила знаменитость.

К слову, экскурсию по городу ей устроил звезда украинских шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Иракли Макацария.

Также теледива устроила фотосет среди роз и рассказала, какие любит цветы.

"Грузія і троянди. Поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже квітнуть в повну силу. Цьго року особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти?" - поделилась Катя.

Катя Осадчая восхитила стильным образом на ярких кадрах из Грузии (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам очень понравился образ Осадчей и они засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Катюша, ви така природня у своїй красі, одна магія на обличчі
  • Катя надзвичайно ніжно виглядає. Буде дівчинка
  • Очень красивое платье
  • Катерино, ви прекрасні. У вас така стильна сукня!
  • Красунечка
  • Очень прекрасная
  • Яка Ви чарівна!!!
  • Катю, ви наша бездоганна королева!
  • Сукня фантастична як і Ви
  • Катя! Образ - супер!
  • Катя, какая вы божественно-женственная стали!!! Вам так беременность к лицу! Берегите себя!
  • Красавица Катюша! Хватит уже летать

Напомним, ранее беременная Катя Осадчая в наряде с глубоким декольте покорила сеть.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразведущая