Беременная Осадчая в роскошном платье заворожила красочными фото из Грузии

Катя позировала на вершине холма, откуда открывается невероятно красивый вид. Для прогулки она выбрала роскошное длинное платье с ассиметричным разрезом снизу. Наряд цвета бордо украшен белыми геометрическими узорами и отличается пышными рукавами.

Стильный лук Осадчая дополнила красными босоножками на каблуке и необычным белым головным убором. Волосы ведущая собрала в хвост, а на лицо нанесла красивый макияж с акцентом на глаза.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїхджали до Мцхети. Невимовно гарно!" - отметила знаменитость.

К слову, экскурсию по городу ей устроил звезда украинских шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Иракли Макацария.

Также теледива устроила фотосет среди роз и рассказала, какие любит цветы.

"Грузія і троянди. Поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже квітнуть в повну силу. Цьго року особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти?" - поделилась Катя.

Катя Осадчая восхитила стильным образом на ярких кадрах из Грузии (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам очень понравился образ Осадчей и они засыпали ее комплиментами в комментариях.