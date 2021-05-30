Вагітна Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії

Катя позувала на вершині пагорба, звідки відкривається неймовірно красивий вид. Для прогулянки вона вибрала розкішну довгу сукню з асиметричним розрізом знизу. Наряд кольору бордо прикрашений білими геометричними візерунками і відрізняється пишними рукавами.

Стильний лук Осадча доповнила червоними босоніжками на підборах і незвичайним білим головним убором. Волосся ведуча зібрала в хвіст, а на обличчя нанесла гарний макіяж з акцентом на очі.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїхджали до Мцхети. Невимовно гарно!"- зазначила знаменитість.

До слова, екскурсію містом їй влаштував зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Також теледива влаштувала фотосет серед троянд і розповіла, які любить квіти.

"Грузія і троянди. Поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже квітнуть в повну силу. Цьго року особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти?"- поділилася Катя.

Катя Осадча захопила стильним образом на яскравих кадрах з Грузії (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам дуже сподобався образ Осадчої і вони засипали її компліментами в коментарях.