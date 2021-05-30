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Вагітна Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії

Автор: Марина Настевич

Відома телеведуча Катя Осадча, яка чекає на третю дитину, продовжує активно працювати і навіть їздити у відрядження. Зараз вона вирушила по роботі до Грузії, де влаштувала ефектну фотосесію в мальовничому місці.

Барвистими кадрами з грузинського міста Мцхета ведуча поділилася у своєму Instagram.

Катя позувала на вершині пагорба, звідки відкривається неймовірно красивий вид. Для прогулянки вона вибрала розкішну довгу сукню з асиметричним розрізом знизу. Наряд кольору бордо прикрашений білими геометричними візерунками і відрізняється пишними рукавами.

Стильний лук Осадча доповнила червоними босоніжками на підборах і незвичайним білим головним убором. Волосся ведуча зібрала в хвіст, а на обличчя нанесла гарний макіяж з акцентом на очі.

"Безліч разів були в Грузії і ніколи не доїхджали до Мцхети. Невимовно гарно!"- зазначила знаменитість.

До слова, екскурсію містом їй влаштував зірка українських шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Також теледива влаштувала фотосет серед троянд і розповіла, які любить квіти.

"Грузія і троянди. Поки чекаю цвітіння наших троянд, тут вже квітнуть в повну силу. Цьго року особливо радію сезонним квітам, полюбила іриси і по приїзду поїду за півоніями. Які ваші улюблені квіти?"- поділилася Катя.

Катя Осадча захопила стильним образом на яскравих кадрах з Грузії (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам дуже сподобався образ Осадчої і вони засипали її компліментами в коментарях.

  • Катюша, ви така природня у своїй красі, одна магія на обличчі
  • Катя надзвичайно ніжно виглядає. Буде дівчинка
  • Дуже гарне плаття
  • Катерино, ви прекрасні. У вас така стильна сукня!
  • Красунечка
  • Дуже прекрасна
  • Яка ви чарівна!!!
  • Катю, ви наша бездоганна королева!
  • Сукня фантастична як і ви
  • Катя! Образ - супер!
  • Катя, яка ви божественно-жіночна стали!!! Вам так вагітність до лиця! Бережіть себе!
  • Красуня Катюша! Досить вже літати

Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча у вбранні з глибоким декольте підкорила мережу.

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Новини України Катя Осадчаобразведущая