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Вагітна Меган Маркл на Фіджі у вечірній сукні показала помітно округлений живіт

Lite » Зірки 23.10.2018 - 17:15

Герцогиня Сассекська Меган Маркл разом із принцом Гаррі в рамках свого туру по Австралії і Океанії прибули на Фіджі та відвідали бенкет, організований президентом островів Джіодзі Конроте у готелі Grand Pacific. Як пише Daily Мail, вагітна Меган вбралася у приголомшливе довге синє плаття-кейп від британського дизайнера Safiyaa, продемонструвавши свій кругленький живіт.

Також герцогиня одягла діамантові сережки, які їй позичила королева Єлизавета II.

Принц Гаррі на урочистому прийомі, на який зібралися політики, бізнесмени і сликви суспільства, подякував усім присутнім та виступив із урочистою промовою.

Додамо, що Фіджі - остання зупинка 16-денного туру Гаррі і Меган.

Вагітна Меган Маркл на Фіджі у вечірній сукні показала помітно округлений живіт

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Раніше ми писали, що батько герцогині Сассекской Меган Маркл Томас Маркл зізнався, що дізнався про вагітність своєї дочки завдяки оголошенням по радіо.

Нагадаємо, що 12 жовтня відбулося весілля принцеси Євгенії - шостий внучки королеви Єлизавети II і дев'ятою в списку спадкоємців на королівський престол - з бізнесменом Джеком Бруксбэнком.

Як повідомлялося, Меган Маркл у розмові з вагітною мешканкою Австралії вперше розповіла про відчуття власної вагітності.

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Відео: РБК-Україна

Новини України Меган Марклпринц Гаррі
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