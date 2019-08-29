Беременная Лилия Подкопаева показала внушительный живот на чувственном фото

Знаменитая украинская спортсменка Лилия Подкопаева готовится вновь стать мамой - при этом беременная знаменитость не отказалась от активного образа жизни и просто-таки светится от счастья. Чтобы запомнить это волшебное время ожидания чуда, она делает нежные профессиональные фото. Так, на своей странице в Instagram гимнастка, которая ранее показала редкий снимок с возлюбленным, опубликовала чувственный кадр.

На нежном черно-белом фото Лилия в черном боди позирует, лежа на полу на боку и демонстрируя заметно округлившийся животик.

"Приглашая еще одну душу войти в нашу жизнь, мы принимаем на себя священное обязательство любить и лелеять тот божественный импульс, который создал человечество", - трогательно прокомментировала кадр Подкопаева.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Отметим, что у Олимпийской чемпионки уже есть двое детей - приемный сын Вадим и дочь Каролина от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Отец же будущего ребенка - новый супруг Подкопаевой, бизнесмен Игорь Дубинский, который родом из Киева, но обитает в США.

Умиленные подписчики оставили Лилии множество теплых отзывов.

Очень красивое фото. Прекрасные слова

Красивая и нежная

Мурахи-мурахи побежали по коже....ты настолько прекрасна, настолько, что нет никаких слов...

Очень красиво!!! Очень!!!!

Вот такие должны быть фото,просто хочется любоваться (а не еле прикрытая грудь и живот)

Какие верные и правильные слова....

Так ніжно і чуттєво

Невероятно красиво

Абсолютное счастье

Дуже ніжно і душевно

Нет слов,....очень красиво

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, беременная Лилия Подкопаева взбудоражила сеть вдохновляющим обращением. "Если стоит выбор между "да" или "нет", выбирайте "да"! Сделайте это. Поцелуйте, обнимите, догоните, встретьтесь, скажите. И пусть выйдет ерунда, зато хоть попытались. Д.Д", - оставила она мотивирующий текст.

Также Лилия Подкопаева покорила выходом в свет в стильной блузке-вышиванке.