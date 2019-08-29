Вагітна Лілія Подкопаєва показала чималенький живіт на чуттєвому фото

Знаменита українська спортсменка Лілія Подкопаєва готується знову стати мамою - при цьому вагітна знаменитість не відмовилася від активного способу життя та просто-таки світиться від щастя. Щоб запам'ятати цей чарівний час очікування дива, вона робить ніжні професійні фото. Так, на своїй сторінці в Instagram гімнастка, яка раніше показала рідкісний знімок з коханим, опублікувала чуттєвий кадр.

На ніжному чорно-білому фото Лілія в чорному боді позує, лежачи на підлозі на боці і демонструючи чималенький животик.

"Запрошуючи ще одну душу увійти в наше життя, ми приймаємо на себе священний обов'язок любити і плекати той божественний імпульс, який створив людство", - зворушливо прокоментувала кадр Подкопаєва.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Зазначимо, що у Олімпійської чемпіонки вже є двоє дітей - прийомний син Вадим і дочка Кароліна від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Батько ж майбутньої дитини - новий чоловік Подкопаєвої, бізнесмен Ігор Дубинський, який родом з Києва, але живе в США.

Розчулені підписники залишили Лілії безліч теплих відгуків.

Дуже гарне фото. Прекрасні слова

Красива і ніжна

Мурахи-мурахи побігли по шкірі....ти така прекрасна, настільки, що немає жодних слів...

Дуже красиво!!! Дуже!!!!

Ось такі повинні бути фото,просто хочеться милуватися (а не ледве прикрита груди і живіт)

Які правильні слова....

Так ніжно і чуттєво

Неймовірно красиво

Абсолютне щастя

Дуже ніжно і душевно

Немає слів,....дуже красиво

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, вагітна Лілія Подкопаєва розбурхала мережу надихаючим зверненням. "Якщо стоїть вибір між "так" або "ні", вибирайте "так"! Зробіть це. Поцілуйте, обійміть, доженете, зустріньтеся, скажіть. І нехай вийде дурниця, зате хоч спробували. Д. Д", - залишила вона мотивуючий текст.

Також Лілія Подкопаєва підкорила виходом у світ в стильній блузці-вишиванці.