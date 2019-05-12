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Вагітна Лілія Подкопаєва з глибоким декольте підкорила чуттєвим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2019 - 11:54
Вагітна Лілія Подкопаєва з глибоким декольте підкорила чуттєвим фото
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поділилася філософськими думками

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва знаходиться зараз в цікавому положенні, що, втім, не заважає їй вести активний спосіб життя і багато подорожувати. 40-річна спортменка, як і раніше, займається з тренером в спортзалі і тримає себе у чудовій формі. Так, знаменитість вирішила побалувати підписників в Instagram фото в незвичному для себе образі. Лілія позує в сукні білизняного стилю молочного відтінку з природнім макіяжем, що підкреслює її природні дані.

Варто відзначити, що досить пікантне вбрання з глибоким декольте і на тонких бретелях частково не змогло приховати бюст чемпіонки. Вона прийняла граціозну позу, схрестивши витончені руки. Легкий і природний макіяж, шкра, що буквально світиться, лаконічні невеликі сережки-кільця підкреслили ніжність і вишуканість образу.

"Знайти себе неможливо - себе можна тільки створити", - поділилася філософськими думками майбутня багатодітна мама.

Вагітна Лілія Подкопаєва з глибоким декольте підкорила чуттєвим фото

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники спортсменки прийшли в захват від її витонченого фото. Вони відзначили, що Лілія – просто красуня, загадкова, скромна і витончена.

"Гарна!", "Ніжна, скромна і водночас загадкова!", "Сама ніжність!", "Як завжди, дуже красива і мила", "Розкішна Лілічка", "Яка красуня!" - писали коментатори.

Раніше Лілія Подкопаєва разом зі своїм коханим і майбутнім батьком її дитини, бізнесменом Ігорем Дубинським відвідала Париж і показала романтичні знімки на фоні місцевих пам'яток.

Також Лілія Подкопаєва з нареченим зустрілася в столиці Франції зі своїми друзями-українськими знаменитостями: Надею Дорофєєвою та Володимиром Дантесом, Потапом і Настею Каменських та іншими.

До речі, раніше Лілія Подкопаєва потрапил на концерт своєї близької подруги Ані Лорак в Берліні.

Вагітна Лілія Подкопаєва у весняному образі прогулялася по Берліну Є режим: Лілія Подкопаєва поділилася методами виховання дітей
Новини України Лилия Подкопаева
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