"Самые настоящие сестры!" Беременная Лилия Подкопаева восхитила фото с Ани Лорак

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники восхитились многолетней дружбой певицы и спортсменки

Спортсменка Лилия Подкопаева проводит насыщенные и активные каникулы в Европе. Вместе с возлюбленным, женихом Игорем Дубинским беременная чемпионка наслаждается европейскими достопримечательностями и столицами, а также не упускает возможности повидаться с друзьями и весело провести время. Так, в Париже она встретилась с Потапом и Настей Каменских, а также Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой, которые приехали во Францию из Нидерландов. А вот в Берлине Лилия прогулялась по городу в компании своих подруг. Впрочем, в столице Германии она успела посетить грандиозное шоу "Дива" своей подруги и кумы, популярной певицы Ани Лорак. Фото и видео с концерта спортсменка опубликовала в Instagram.

Лилия была счастлива повидаться с Каролиной, а ее концертная программа произвела на чемпионку неизгладимое впечатление. Она показала короткие видео лучших номеров артистки, а также не удержалась и опубликовала совместное душевное фото.

На снимке Ани красуется в черном бархатном платье миди по фигуре, украшенном кружевом. На верх она набросила пиджак в тон и дополнила образ туфлями на высоком каблуке. Лилия же предпочла более демократичный наряд – трендовый объемный клетчатый пиджак, черные узкие джинсы и лаконичные белые кроссовки.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Фантастическая, нереальная, невероятная, волшебная Ани Лорак. Твое шоу DIVA вызывает море чувств и океан эмоций. Отличная постановка, спецэффекты, костюмы, оригинальные решения! Хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы уловить все самые мельчайшие детали. Это было настолько потрясающе, вот просто до слез.... ! Браво!" - написала восхищенная спортсменка.

Поклонники разделили мнение чемпионки, а также отметили, что видеть вместе сильных, стильных и красивых женщин очень приятно. Они восхитились многолетней дружбой певицы и спортсменки, назвав ее примером для подражания.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Ждала ваши фото! Самый яркий пример женской дружбы. Лучшие!", "Ваша дружба - это пример для многих! Сколько бы километров вас не разделяло, сколько бы вы не виделись, вы все равно продолжаете быть друг для друга очень близкими людьми! Самые настоящие сестры", "Какие вы красивые!", "Лучшие друзья! Как же хорошо, когда существует настоящий друг! Который поддержит!", "Две прекрасные, стильные, сильные и в тоже время нежные женщины", - писали поклонники.

Напомним, что Лилия Подкопаева растрогала сеть фото со своим женихом Игорем Дубинским из Парижа. Пара выглядела счастливой и влюбленной.