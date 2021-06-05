Беременная Катя Осадчая поразила ярким образом для прогулок

Катя очень рада, что наконец-то стало теплее и можно с комфортом гулять по вечерам. На встречу с подругами звезда пришла в модном костюме оversize малинового цвета, состоящего из широких брюк и удлиненного пиджака. Под него она надела белую рубашку.

Осадчая дополнила лук белыми кроссовками. Волосы она собрала сзади, а также сделала легкий макияж.

Катя Осадчая примерила модный костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо в місті. Я так люблю гуляти містом і вже традиційно ввечері після прогулянок опиняємося на терасі. Радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо випробовувати нові маршрути", - поделилась ведущая.

Поклонники оценили модный аутфит Кати и не оставили ее без комплиментов.