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Вагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянок

Автор: Lite

Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка не так давно оголосила про свою третю вагітність, похвалилася яскравим і зручним образом для літніх прогулянок.

Знімком в барвистому вбранні знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Катя дуже рада, що нарешті стало тепліше і можна з комфортом гуляти вечорами. На зустріч з подругами зірка прийшла в модному костюмі оversize малинового кольору, що складається з широких штанів і подовженого піджака. Під нього вона одягла білу сорочку.

Осадча доповнила лук білими кросівками. Волосся вона зібрала ззаду, а також зробила легкий макіяж.

Катя Осадча приміряла модний костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо в місті. Я так люблю гуляти містом і вже традиційно ввечері після прогулянок опиняємося на терасі. Радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо випробовувати нові маршрути", - поділилася ведуча.

Шанувальники оцінили модний аутфіт Каті і не залишили її без компліментів.

  • Вау, дуже гарний лук
  • Ой...який костюмчик
  • Красуня
  • Чудесна
  • Дуже яскравий модний костюмчик
  • Дуже гарно виглядаєте (зрештою як завжди)
  • Ви дуже гарні
  • Від кого костюм, дуже класний?
  • Дуже гарний костюм
  • Бажаю легкої вагітності - дівчаток добре носити; і буде красуня!
  • Красуня! Але спочатку я подумала, що Катя меблі переставляє! Здоров'я, любові, радості бажаю!
  • Катя, шикарно!!!

Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча в розкішній сукні заворожила барвистими фото з Грузії. Ведуча продовжує активно працювати і в "цікавому положенні".

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Новини України Катя Осадчаобразведущая