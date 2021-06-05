Вагітна Катя Осадча вразила яскравим образом для прогулянок

Катя дуже рада, що нарешті стало тепліше і можна з комфортом гуляти вечорами. На зустріч з подругами зірка прийшла в модному костюмі оversize малинового кольору, що складається з широких штанів і подовженого піджака. Під нього вона одягла білу сорочку.

Осадча доповнила лук білими кросівками. Волосся вона зібрала ззаду, а також зробила легкий макіяж.

Катя Осадча приміряла модний костюм оверсайз (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо в місті. Я так люблю гуляти містом і вже традиційно ввечері після прогулянок опиняємося на терасі. Радьте улюблені тераси і секретні місця в Києві і не тільки, будемо випробовувати нові маршрути", - поділилася ведуча.

Шанувальники оцінили модний аутфіт Каті і не залишили її без компліментів.