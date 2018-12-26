"Барби и куколки": сестры Хадид очаровали архивным фото с мамой

Фото: Джиджи Хадид (instagram.com/gigihadid)

В детстве сестры Хадид были очаровательными малышками

Рождество и новогодние праздники вызывают у многих праздничную ностальгию, и звезды не исключение. Некоторые селебрити уже поделились архивными кадрами или милыми воспоминаниями о том, как праздники проходили в их детстве. Например, недавно Дэвид Бекхэм опубликовал видеоролик о том, какие семейные традиции из детства он теперь продолжает со своими детьми.

Сестры Хадид, известніе модели мирового уровня, тоже решили предаться предпраздничным воспоминаниям, и опубликовали в своих аккаунтах в Instagram ретро фото, на которых изображены совсем маленькими девочками. На снимке они сидят на коленях у Санта Клауса в одинаковых пижамках. А также на кадре присутствует мама моделей — Иоланда Хадид, в прошлом тоже знаменитая модель.

Фото: Девочки Хадид, действительно, похожи на куколок (instagram.com/bellahadid)



"Счастливого Рождества и счастливых праздников всем! Я люблю свою семью!", - подписала Белла свой пост в соцсетях.

Поклонники поздравили моделей с Рождеством, и отметили, что в семье Хадид все женщины прекрасны, и девочки, и их мать. Подписчиков поразила красота Иоланды и то, что девочки на нее очень похожи.

Скриншот: комментарии к посту (instagram.com/gigihadid)

"Твоя мама похожа на Барби", "Абсолютно потрясающе великолепная мама, и две красивые куколки!", - написали фанаты.

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Напомним, ранее мы писали о том, что читатели одного из модных ресурсов, имеющих серьезный авторитет в фэшн-индустрии, назвали Беллу Хадид - Прорывом года.

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