Ти ж артист! Настя Каменських розповіла про жорсткий режим схуднення

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя зізналася, що саме змусило її взятися за себе

Настя Каменських п'ять років тому могла похвалитися пишними формами. Але співачку не влаштовувала її зайву вагу, і вона повністю змінила свій спосіб життя. Який сьогодні її режим харчування і хто допоміг їй досягти бажаного результату, артистка розповіла в передачі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Пишні форми Насті Каменських обговорювалися не тільки фанатами, а й близькими людьми.

«Той період, коли у мене з'явилися, скажімо так, пишні форми, був досить довгим, - поділилася Настя Каменських. - І родичі, та й інші люди говорили мені: «Ти ж артист!».

Співачка прислухалася до думки оточуючих. На той момент вона важила 78 кг і тому вирішила почати боротьбу із зайвою вагою. Її вірним союзником у цьому став тренер Андрій. З ним Настя проводила дуже багато часу, і за той період він став їй практично родичем, суворим і вимогливим.

Спортивна Каменських

Настя не тільки стала тренуватися, але і змінила ставлення до їжі. Співачка виключила з раціону сіль, цукор і вершкове масло, солодощі і булочки. Тепер Настя завжди бере з собою ланч-бокс із здоровою їжею.

«Я їм о 7 ранку, потім о 10:00 у мене другий сніданок. О першій годині дня обід, потім о 16:00 - другий обід. І вже в останній раз за день я їм о 7 годині вечора, - розповіла співачка про свій графік харчування і додала: - Спати я лягаю о 21:30».

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку. Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото.