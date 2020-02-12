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Мужиковатая Каменских и беременный Потап: пара взорвала сеть домашним видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.02.2020 - 12:28
Мужиковатая Каменских и беременный Потап: пара взорвала сеть домашним видео
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Веселые супруги поменялись ролями в забавном ролике из Мексики

В преддверии выхода клипа подопечных Потапа, группы MOZGI, на песню "Девочка" продюсер активно анонсирует будущее видео, причем делает это очень веселым и оригинальным образом. Рэпер снимает импровизированные "домашние версии" клипа, в которых блистает его супруга Настя Каменских. Так, ранее он поделился милым видеороликом, в котором они с женой будто бы поют текст трека.

Однако на этом Потап не остановился и порадовал поклонников еще одной, "отпускной" версией клипа, который они с Настей сняли во время отдыха в Мексике. Смешное видео он опубликовал в Tik Tok и Instagram, вызвав бурную реакцию фолловеров.

В ролике Настя и Потап поменялись ролями - певица предстала в мужской футболке и кепке и без макияжа. На словах "Это моя девчонка" в кадре появляется Потап с полотенцем на голове. Далее идет текст "Мать моего ребенка" - и тут рэпер дефилирует мимо камеры, завернутый в полотенце и выставив вперед внушительный "беременный" живот.

Видео: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети пришли в восторг от креативного видео веселой парочки и оставили много теплых отзывов. Некоторые задумались, уж не намек ли это на то, что Настя действительно беременна.

  • Потап-красотка
  • Супер
  • Ахахаххх,как остановиться смотреть!!!
  • Настя беременная, вдруг это намек?
  • круть
  • Потап ты крут!!! Настя милашка
  • Классные такие
  • Беременная Настя
  • Хахах КРУТО
  • Ахахаха потап это хит
  • Приколисты....Обожаю Вас
  • Обожнюю вас
  • Мммм,возможно это намёк?))))и мы вскоре вас поздравим.....
  • Васхититильные!!!
  • Ребята вы такие классные!
  • Так хто то залител и кидает нам намёки

Мужиковатая Каменских и беременный Потап: пара взорвала сеть домашним видео

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра. Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото.

Моя царица, моя опасная львица: Потап снял милое домашнее видео с Каменских Солнечная Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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