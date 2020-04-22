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Артем Гагарин заработал 50 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2020 - 13:17
Артем Гагарин заработал 50 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика" (видео)
Артем Гагарин (фото: пресс-служба)

Гагарин выиграл максимальную сумму на проекте

Известный шоумен ради благого дела принял участие в популярном проекте, где ему удалось рассмешить Евгения Кошевого и Олю Полякову, а также ведущего проекта Юрия Ткача.

Телеведущий и участник студии "Квартал 95" Артем Гагарин снялся в крайнем выпуске проекта "Рассмеши комика", в котором многие известные личности презентовали свои шутки телезрителям.



Благодаря шуткам об Оле Поляковой, Диме Монатике, Юрие Ткаче, Евгении Кошевом и других коллегах по шоу-бизнесу - Артему удалось заработать сначала небольшие суммы. Но в итоге он выиграл 50 000 гривен, что является максимумом по правилам телепроекта. Стоит отметить, шоумен боролся в составе сборной города Кривой Рог, где он родился и вырос. Поэтому все заработанные их командой деньги пойдут на благотворительность именно в этот город - все средства будут потрачены на закупку медицинского оборудования для криворожской больницы.

Артем Гагарин заработал 50 тысяч гривен в шоу &quot;Рассмеши комика&quot; (видео)

Также в звездных выпусках приняли участие: телеведущая Леся Никитюк, спортсмен Василий Вирастюк, певец Владимир Дантес, актер Дмитрий Ступка и другие. Каждый из них также передал выигрыш в свой родной город.

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