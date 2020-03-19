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Леся Никитюк возвращается на «Рассмеши комика» - сможет ли она довести до истерики Олю Полякову

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 14:14
Леся Никитюк возвращается на «Рассмеши комика» - сможет ли она довести до истерики Олю Полякову
Фото: пресс-служба

В субботу на «1+1» покажут новый выпуск юмористического проекта с известными участниками

Уже в эту субботу в 18:30 на «1+1» состоится премьера нового выпуска «Рассмеши комика». Напомним, в этом году шоу продолжает выходить в новом формате, и участники зарабатывают деньги уже не для себя, а чтобы помочь другим людям. Смешат они командным составом, представляющим один из городов Украины.

Так, во втором выпуске примет участие сборная из Хмельницкого. В начале программы они озвучат социальный проект и сумму для его реализации, которую собираются собрать благодаря своим шуткам. Команда будет пытаться «нашутить» на 130 тысяч гривен, чтобы приобрести оборудование для Хмельницкой городской детской больницы. Удастся ли им это, зритель узнает уже совсем скоро.

В этом выпуске примут участие уже известные юмористы, среди которых фронтмен команды «Отдыхаем вместе» Александр Степаненко вместе со своим сыном Никитой, актер Игорь Барыло из команды «Наш формат», популярный стендапер Феликс Редька. Но больше всего, судя по реакции публики в зале, вызовет фурор громкое возвращение в «Рассмеши комика» одних из самых популярных участниц за все 10 лет существования проекта!

Речь идет о дуэте Леси и Оли, благодаря которому в свое время прославилась ныне уже популярная телеведущая Леся Никитюк. Спустя восемь лет перерыва она вернулась в шоу и на этот раз представила пародии уже не только на Ольгу Герасимюк, но и на Аллу Пугачеву, Maruv и Олю Полякову.

Леся Никитюк возвращается на «Рассмеши комика» - сможет ли она довести до истерики Олю Полякову

Леся Никитюк возвращается на «Рассмеши комика» - сможет ли она довести до истерики Олю Полякову

Другая участница этого грандиозного выпуска - Татьяна Электро, больше известная по фамилии Костоправ. Она уже дважды принимала участие в «Рассмеши комика» и даже установила своеобразный рекорд, рассмешив комиков всего на 1 секунде своего выступления. Кстати, тот ролик с ее участием собрал в YouTube 17 миллионов просмотров. К слову, именно Таня больше всего запомнилась Оле Поляковой среди всех участников отбора:

«А именно ее песня про кафе «Вадим», - признается Полякова. - Примечательная история, что перед своим участием в «Рассмеши комика» я видела программу, еще, когда в кресле сидел Владимир Зеленский, и у него был диалог с этой самой Таней. Я посмотрела, и она мне так понравилась, это было очень смешно. В первый день съемок я подумала: «Ну, Боже, почему же нет такой прекрасной Тани, которая бы так прикольно общалась с нами между своим выступлениями, просто импровизируя?» И можете себе представить, каково было моё удивление, и как сработала вселенная на моё желание. На следующий день именно эта Таня была в одной из команд».

Леся Никитюк возвращается на «Рассмеши комика» - сможет ли она довести до истерики Олю Полякову

Удалось ли Тане и другим участникам Хмельницкой сборной рассмешить Евгения Кошевого и Олю Полякову, зрители узнают уже 21 марта, в 18:30 на «1+1»

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