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Артем Гагарін заробив 50 тисяч гривень на шоу "Розсміши коміка" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 13:17
Артем Гагарін заробив 50 тисяч гривень на шоу "Розсміши коміка" (відео)
Артем Гагарін (фото: прес-служба)

Гагарін виграв максимальну суму на проекті

Відомий шоумен заради доброї справи взяв участь в популярному проекті, де йому вдалося розсмішити Євгена Кошового та Олю Полякову, а також ведучого проекту Юрія Ткача.

Телеведучий і учасник студії "Квартал 95" Артем Гагарін знявся в крайньому випуску проекту "Розсміши коміка", в якому багато відомих осіб презентували свої жарти телеглядачам.


Завдяки жартам про Олю Полякову, Діму Монатіка, Юрія Ткача, Євгенія Кошового та інших колег по шоу-бізнесу - Артему вдалося заробити спочатку невеликі суми. Але в підсумку він виграв 50 000 гривень, що є максимумом за правилами телепроекту. Варто відзначити, шоумен боровся в складі збірної міста Кривий Ріг, де він народився і виріс. Тому всі зароблені їх командою гроші підуть на благодійність саме в це місто - всі кошти будуть витрачені на закупівлю медичного обладнання для криворізької лікарні.

Артем Гагарін заробив 50 тисяч гривень на шоу &quot;Розсміши коміка&quot; (відео)

Також в зіркових випусках взяли участь: телеведуча Леся Никитюк, спортсмен Василь Вірастюк, співак Володимир Дантес, актор Дмитро Ступка та інші. Кожен з них також передав виграш у своє рідне місто.

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