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Владимир Дантес пошутит над звездами украинского шоу-бизнеса в новом выпуске «Рассмеши комика» на «1+1»

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2020 - 16:44
Владимир Дантес пошутит над звездами украинского шоу-бизнеса в новом выпуске «Рассмеши комика» на «1+1»
Владимир Дантес (фото: 1+1)

Новый выпуск "Рассмеши комика" покажут уже 28 марта

28 марта в 18:30 зрители «1+1» увидят новый выпуск «Рассмеши комика», участником которого станет украинский шоумен, певец и тренер нового сезона «Лиги смеха» Дантес. Вместе с другими юмористами он будет представлять город Харьков и с помощью шуток попытается заработать деньги на помощь Всеукраинскому союзу парамедиков в реализации программы «Я могу спасти жизнь».

На сцене «Рассмеши комика» Владимир Дантес успеет пошутить о судьях проекта Жене Кошевом, Оле Поляковой и ведущем Юре Ткаче, а также о других украинских звездах. В частности, Дантес «расскажет», как прима-балерина и судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар ругает свою собаку, когда та нашкодничает: «Ох, не терплю фривольностей на паркете».

Владимир Дантес пошутит над звездами украинского шоу-бизнеса в новом выпуске «Рассмеши комика» на «1+1»

Во время выступления Дантес с юмором будет сравнивать свою звездность с популярностью Нади Дорофеевой, а потом не удержатся и начнут шутить про это и сами судьи «Рассмеши комика». «У меня каждый день просят автографы, на что я отвечаю: Надя, давай больше не будем прикалываться», - так, то ли просто пошутит, то ли поделится реальной семейной историей Владимир.

Также из уст звездного участника зрители узнают, что случилось, когда Юрий Ткач сел на диету.

Владимир Дантес пошутит над звездами украинского шоу-бизнеса в новом выпуске «Рассмеши комика» на «1+1»

Напомним, уже второй сезон подряд шоу «Рассмеши комика» выходит не просто в развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединяются в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей тратят на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удается рассмешить звездных комиков, они должны реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.

Какие еще шутки подготовил Дантес и сможет ли он рассмешить судей, смотрите в новом выпуске «Рассмеши комика» уже в эту субботу в 18:30 на «1+1».

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Новости Украины 1+1тв-шоуВладимир Дантес
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