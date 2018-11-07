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Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Lite » Звезды 07.11.2018 - 16:43
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица даже объявила конкурс на самый смешной фотошоп

Известная украинская певица Анна Седокова, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, взбудоражила поклонников новым откровенным фото. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Анна позирует на пляже в ярко-красном мини-бикини. Отметим, что артистка сейчас находится на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

Седокова считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мне кажется, на этом фото чего-то или кого-то не хватает для полной композиции. Вот только не пойму, чего. Может добавить в фотошопе? Все, давайте, даю добро на самый смешной фотошоп или фотоколлажик. Лучшие работы выставлю у себя", - написала артистка.

Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Некоторые отметили, что Анна и так идеальная, другие же нашли у нее лишний вес. А кое-кто так и вовсе посчитал,что певице не хватает ума.

Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Чуть позже Седокова порадовала фанов еще и пикантным видео, на котором она в ярком купальнике сидит в воде, попивая коктейль.

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала, что читает на отдыхе. Артистка отметила, что всегда отправляется на отдых в "компании" четырех книг.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)

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