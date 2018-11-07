Анна Седокова предложила фанам обсудить ее откровенное фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица даже объявила конкурс на самый смешной фотошоп

Известная украинская певица Анна Седокова, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, взбудоражила поклонников новым откровенным фото. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Анна позирует на пляже в ярко-красном мини-бикини. Отметим, что артистка сейчас находится на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

Седокова считает, что на снимке явно чего-то не хватает и просит фанатов помочь ей с этим - к примеру, с помощью фотошопа.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мне кажется, на этом фото чего-то или кого-то не хватает для полной композиции. Вот только не пойму, чего. Может добавить в фотошопе? Все, давайте, даю добро на самый смешной фотошоп или фотоколлажик. Лучшие работы выставлю у себя", - написала артистка.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Некоторые отметили, что Анна и так идеальная, другие же нашли у нее лишний вес. А кое-кто так и вовсе посчитал,что певице не хватает ума.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Чуть позже Седокова порадовала фанов еще и пикантным видео, на котором она в ярком купальнике сидит в воде, попивая коктейль.

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала, что читает на отдыхе. Артистка отметила, что всегда отправляется на отдых в "компании" четырех книг.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)