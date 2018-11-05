Пышногрудая Седокова рассказала, что читает на отдыхе

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка наслаждается солнцем и морем в ОАЭ

Известная украинская певица Анна Седокова, которая сейчас находится на отдыхе в ОАЭ, откуда делится яркими пляжными фото, рассказала, какие книги взяла с собой. Об этом певица поведала на своей странице в Instagram.

Публикацию она сопроводила откровенным снимком, на котором она в пикантном бикини, подчеркнувшем ее пышную грудь, сидит на лежаке с книгой в руках. Артистка отметила, что всегда отправляется на отдых в "компании" четырех книг.

"Как правило, с собой на отдых, я всегда беру четыре книги. Так и в этот раз. Вы спрашиваете, что за книга в сториз и я решила рассказать. Автор Ден Мильштейн «Правило #1 никогда не быть #2” Отличное название, не правда ли? Идеальная книга для отдыха. Купила ее месяца три назад в книжном на Арбате. Много мотивационных историй больших людей и наших спортсменов хоккеистов играющих в NHL, так как @dmilstein75 один из самых известных агентов в хоккее и видел много историй успеха и поражений. Много полезных цитат. И была удивленна, когда мне написал автор и сказал, что передаст мне подписанную копию книги. Приятно ) Вот еще я посмотрела в нете, что вышло и составила список книг, которые нужно прочесть", - начала Анна.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Далее певица раскрыла название еще нескольких книг.

"Бенжамин Харди - #Силаволинеработает. Пусть твое окружение работает.

Доктор организационной психологии, блогер и отец трех приемных детей считает, что мы слишком многое хотим от силы воли, но это того не стоит. Он предлагает заменить ее мощным "экзоскелетом". Заставить окружающий мир и саму жизнь подталкивать вас на пути к поставленной цели. Книга для тех, кому всегда нужен волшебный пинок.

Шон Стивенсон - #Здоровый сон. 21 шаг на пути к хорошему самочувствию.

Автор точно знает, чего не хватает большинству людей, и решил, как супермен, прилететь на помощь, поделиться своим опытом. В книге, к тому же, есть двухнедельный план-практикум, который поможет нормализовать график и стать бодрее.

Шаа Васмунд, Ричард Ньютон - #Волшебныйпинокдлятвоей новойжизни. Как перестать тупить и начать что-то делать. Было у вас такое, что в какой-то момент понимаешь, жизнь проходит совсем не так, как ты того хотел? Так вот, эта книга о том, как начать не просто хотеть, а делать, как взять жизнь под контроль и шаг за шагом направляться к цели.

Елена Володина - #Дзенвбольшомгороде. Искусство плыть по течению и всегда оказываться там, где нужно. Искусство плыть по течению и наслаждаться жизнью. Не нужно стараться успеть все, успевать нужно ровно столько, сколько необходимо для вашего счастья", - написала Седокова.

В комментариях артистка призналась одной из пописчиц, что ей часто пишут, что она жирная и ей нужно похудеть.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

На что большинство фолловеров отметили, что у Седоковой прекрасная фигура и она не должна никого слушать.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова рассказала о новых отношениях. Певица показала фото с отдыха, которое сделал, по ее словам, любимый человек.

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Видео: (РБК-Украина)