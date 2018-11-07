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Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Lite » Зірки 07.11.2018 - 16:43
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка навіть оголосила конкурс на самий смішний фотошоп

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка увійшла в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, розбурхала шанувальників відвертим фото. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Анна позує на пляжі в яскраво-червоному міні-бікіні. Зазначимо, що артистка зараз перебуває на відпочинку в Дубаї (ОАЕ).

Сєдокова вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

"Мені здається, на цьому фото чогось або когось не вистачає для повної композиції. Ось тільки не зрозумію, чого. Може додати в фотошопі? Все, давайте, даю добро на самий смішний фотошоп або фотоколлажик. Кращі роботи виставлю у себе", - написала артистка.

Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фотоАнна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Думки передплатників з цього приводу розділилися. Деякі зазначили, що Анна і так ідеальна, інші ж знайшли у неї зайву вагу. А дехто так і зовсім вирішив,що співачці не вистачає розуму.

Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фотоАнна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фотоАнна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фотоАнна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фотоАнна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Трохи пізніше Сєдокова порадувала фанів ще й пікантним відео, на якому вона в яскравому купальнику сидить у воді, попиваючи коктейль.

Відео: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку. Артистка наголосила, що завжди відправляється на відпочинок в "компанії" чотирьох книг.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)

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