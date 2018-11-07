Анна Седокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка навіть оголосила конкурс на самий смішний фотошоп

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка увійшла в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, розбурхала шанувальників відвертим фото. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Анна позує на пляжі в яскраво-червоному міні-бікіні. Зазначимо, що артистка зараз перебуває на відпочинку в Дубаї (ОАЕ).

Сєдокова вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

"Мені здається, на цьому фото чогось або когось не вистачає для повної композиції. Ось тільки не зрозумію, чого. Може додати в фотошопі? Все, давайте, даю добро на самий смішний фотошоп або фотоколлажик. Кращі роботи виставлю у себе", - написала артистка.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Думки передплатників з цього приводу розділилися. Деякі зазначили, що Анна і так ідеальна, інші ж знайшли у неї зайву вагу. А дехто так і зовсім вирішив,що співачці не вистачає розуму.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Трохи пізніше Сєдокова порадувала фанів ще й пікантним відео, на якому вона в яскравому купальнику сидить у воді, попиваючи коктейль.

Відео: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла, що читає на відпочинку. Артистка наголосила, що завжди відправляється на відпочинок в "компанії" чотирьох книг.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)