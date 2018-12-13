"Потеря сознания": Анита Луценко похвасталась фото с самым быстрым человеком в мире

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Украинская фитнес-тренер запечатлела себя с самым быстрым бегуном в спортзале на американском курорте

Известная фитнесс-тренер, телеведущая и молодая мама Анита Луценко во время сборов в Майами (штат Флорида, США) познакомилась с самым быстрым человеком планеты, об этом она рассказала на своей страничке в Instagram.

Анита опубликовала фото, на котором стоит рядом со спортсменом из Ямайки Усэйном Болтом. Усэйн Болт действительно самый быстрый человек в мире, его скорость составляет 37,578 км/ч, что равно 10,5 метров в секунду.

Фото: Анита Луценко и самый быстрый бегун в мире (instagram.com/anitasporty)

"Whaaaat!? @usainbolt Самый быстрый человек в мире. P.S. Ну фсё! Он теперь меня лайкает, потеря сознания", - эмоционально подписала она фото в своем блоге.

Скриншот: Комментарии к посту Аниты Луценко (instagram.com/anitasporty)

Подписчики бурно отреагировали на публикацию, а некоторые признались, что немного завидуют Аните.

"Ааааа, как круто))) Я по доброму завидую", "Ваааау, только недавно про него фильм смотрела, руки можно неделю не мыть с плечом", "легенда!", - прокомментировали фото подписчики.

Кроме того, хотим напомнить о том, что Анита Луценко впервые показала лицо своей двухлетней дочери Мии. Звездный тренер долго не показывала свою малышку, оберегая ее от излишнего внимания, однако решила наконец перестать ее скрывать. В интервью она рассказала о том, как воспитывает дочь.

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А еще мы недавно писали о том, что популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко резко высказалась об угоне собственного авто и ограблении квартиры, пока она с семьей отдыхала в Доминикане.

Видео: РБК-Украина