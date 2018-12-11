"Маленькое солнышко": Анита Луценко впервые показала лицо двухлетней дочери

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер снялась с малышкой в семейной фотосессии

Главный фитнес-тренер страны Анита Луценко, которая высказалась о полуфинале Танцев со звездами, впервые показала лицо своей двухлетней дочери Мии. Знаменитость долго оберегала малышку от излишнего внимания, однако решила наконец перестать ее скрывать. Звездная мама вместе с девочкой стали героинями трогательной семейной фотосессии, а также украсили обложку журнала Viva. Несколькими снимками Анита поделилась на своей странице в Instagram.

На фото мама и дочка нежно обнимаются и весело смеются.

Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)

В интервью изданию Луценко рассказала, какой у Мии характер и какие принципы воспитания она практикует:

"Мия – это горючая смесь меня и мужа. Это, конечно, такой огонечек! Отстаивает свое "я", и мне это нравится. Я не хочу сделать из нее суперпослушного ребенка, который потом будет послушным со всеми. Я хочу, чтобы это был ребенок творческий, развитый, имел свою позицию и отстаивал свою точку зрения. Пускай даже я буду тренировочным тренажером", - отметила Анита.

Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)

Она также призналась, что очень переживала из-за рождения ребенка, но ее поддержал любимый.

"Когда я только ждала Мию, мне было страшно. Я не представляла, что будет дальше, казалось, с рождением ребенка все закончится – карьера, романтика в отношениях с мужем… Но, как выяснилось, все не так страшно. Даже, я бы сказала, совсем не страшно. Мне кажется, что самое главное, перед тем как рожать, – правильно выбрать папу. Это очень важный пункт. Даже суперважный. И не должно быть компромиссов. Папа должен быть самый лучший", - уверена фитнес-гуру.

Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)

Поклонники порадовались, что наконец смогли полюбоваться на Мию, и отметили, что мама и дочка очень красивые. Некоторые посчитали, что девочка мамина копия, однако другие сходства с Анитой не нашли и предположили, что малышка пошла в папу.

"Пупсик сладкий!!!", "Нарешті ми її побачили, дуже схожа на маму", "Какие красивые", "Ой, як ніжно. красуні", "Какая она хорошенькая! Ааааа, я тут в слюня растеклась вся! Какая прелееесть)", "Класс! Ну наконец-то мы увидели красотку Мию)))) Похожа на маму, но видно, что и папа участвовал", "Дочка напевно більше в тата вдалася, але енергія від мами", "Какие вы красивые. Мия милая крошка, счастье вам", "Красотки! Супер, как две капли воды", - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына от Влада Топалова в одной из московских больниц, все это время хранила молчание в соцсетях относительно радостного события. Однако на днях артистка наконец поделилась первым фото после родов.

Мы также писали о том, что телеведущую Валентину Хамайко раскритиковали в сети за ранний выход на работу после родов. Она вернулась в эфир уже через три дня после появления на свет четвертого ребенка.

Видео: РБК-Украина



