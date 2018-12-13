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"Втрата свідомості": Аніта Луценко похвалилася фото з найшвидшою людиною у світі

Lite » Зірки 13.12.2018 - 09:30
"Втрата свідомості": Аніта Луценко похвалилася фото з найшвидшою людиною у світі
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Українська фітнес-тренер закарбувала себе з найшвидшим бігуном в спортзалі на американському курорті

Відома фітнес-тренер, телеведуча і молода мама Аніта Луценко під час зборів в Майамі (штат Флорида, США) познайомилася з найшвидшою людиною планети, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Аніта опублікувала фото, на якому стоїть поруч зі спортсменом з Ямайки Усейном Болтом. Усейн Болт дійсно найшвидший чоловік у світі, його швидкість становить 37,578 км/год, що дорівнює 10,5 метрів в секунду.

&quot;Втрата свідомості&quot;: Аніта Луценко похвалилася фото з найшвидшою людиною у світіФото: Аніта Луценко та найшвидший у світі бігун (instagram.com/anitasporty)

"Whaaaat!? @usainbolt найшвидший чоловік у світі. P. S. Ну фсе! Він тепер мене лайкает, втрата свідомості", - емоційно вона підписала фото в своєму блозі.

&quot;Втрата свідомості&quot;: Аніта Луценко похвалилася фото з найшвидшою людиною у світі&quot;Втрата свідомості&quot;: Аніта Луценко похвалилася фото з найшвидшою людиною у світі

Скріншот: Коментарі до посту Аніти Луценко (instagram.com/anitasporty)

Підписники бурхливо відреагували на публікацію, а деякі зізналися, що трохи заздрять Аніті.

"Ааааа, як круто))) Я по доброму заздрю", "Ваааау, тільки недавно про нього фільм дивилася, руки можна тиждень не мити з плечем", "легенда!", - прокоментували фото передплатники.

Крім того, хочемо нагадати про те, що Аніта Луценко вперше показала обличчя своєї дворічної доньки Мії. Зірковий тренер довго не показувала свою дитину, оберігаючи її від зайвої уваги, проте вирішила нарешті перестати її приховувати. В інтерв'ю вона розповіла про те, як виховує доньку.

Читайте також про те, що головний тренер фітнес країни Аніта Луценко розповіла, дійсно ефективні так звані "суперсредства для схуднення. І який насправді вони приносять результат.

А ще ми нещодавно писали про те, що популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко різко висловилася про викрадення власного авто та пограбування квартири, поки вона з сім'єю відпочивала в Домінікані.

Відео: РБК-Україна

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