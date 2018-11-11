"Желания сбываются": Анита Луценко резко высказалась об угоне авто (видео)

Видео: Анита Луценко высказалась о черной полосе (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко резко высказалась об угоне собственного авто и ограблении квартиры, пока она с семьей отдыхала в Доминикане. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Пока что не найдена. Но вы знаете, я бы так хотела поменять авто. Поэтому желания сбываются. И конечно, что наш переезд в новую квартиру был совершен чуть раньше запланированного", - сказала она.

Более того, Луценко уточнила, что для нее главное, чтобы "все остались живы и здоровы".

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"Поэтому я довольна, что все живы и здоровы. Но украли абсолютно все: платья и даже духи. Не могу сказать, что надеюсь на обнаружение авто или ювелирных изделий. Поэтому мужу есть что дарить на все праздники", - подчеркнула она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, Луценко призналась, что воры вынесли все украшения — даже поощрительный ювелирный приз за участие в Танцах. На данный момент у фитнес-тренера не осталось ни одного кольца.

Как сообщалось ранее, Анита Луценко сообщила, что после того, как они с мужем вернулись домой из путешествия по Доминикане, они обнаружили, что их ограбили, а также похитили их автомобиль

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: РБК-Украина)