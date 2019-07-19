"Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак позирует на фото с длинными распущенными волосами

Ани Лорак в последнее время что-то нечасто балует свою многомиллионную армию поклонников новыми постами. Похоже, что украинская исполнительница, которая активно строит карьеру в России, с головой окунулась в отпуск. Не так давно Лорак сообщала, что находится в Лос-Анджелесе, США. Однако пока что не понятно, отправилась ли туда артистка с очередным выступлением или просто на отдых. В любом случае, время от времени Каролина делится с поклонниками стильным вдохновением.

Так, на своей instagram-страничке Лорак опубликовала новое фото. Снимок, по всей видимости, студийный. Отдельного внимания заслуживает стильный образ певицы.

Лорак позирует в широких белоснежных брюках с высокой талией. Брюки декорированы массивными карманами спереди, оборками в районе талии, а также длинным поясом.

Образ дополняет короткий топ из плотной ткани бежевого оттенка. К слову, этим летом в тренде спортивные кроп-топы. При этом именно из плотной ткани. Так что образ Каролины очень актуален в этом сезоне.

Ксати, на фото Лорак с длинными волосами. Скорее всего, это парик. Так как на данный момент у Лорак короткая стрижка – каре.

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица никак не прокомментировала свой снимок. Зато поклонники Лорак поспешили это сделать за нее:

"Почему-то вспомнилась песня "Мрій, мрій про мене мрій...." Наверное, потому что вы выглядите так, как будто Вам 20"

"Очень красива"

"Идеальная"

"Длинные волосы – кайф"

"Каролина, какое фото! Шикарное! Вам очень идет такая длина волос! Дива!"

"Насколько же вы красивая"

"Девушка, вам 18? Невероятно красивая"

"Вауууу, насколько ты красивая,у меня даже слов нет"

"Вам очень идут длинные волосы! Каролина, Вы очень красива! Скорее ждём новые хиты и клипы"

"Вааау! Что за красотка? Каролиш, а вам точно 40, может 18?"

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Напомним, ранее растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом. Певица позирует в повседневной одежде. При этом Лорак выбрала свой любимый элемент гардероба - простые голубые джинсы с завышенной талией.

Также ранее загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото. Снимок как раз был сделан в Лос-Анджелесе.