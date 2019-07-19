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"Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 11:56
"Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак позирует на фото с длинными распущенными волосами

Ани Лорак в последнее время что-то нечасто балует свою многомиллионную армию поклонников новыми постами. Похоже, что украинская исполнительница, которая активно строит карьеру в России, с головой окунулась в отпуск. Не так давно Лорак сообщала, что находится в Лос-Анджелесе, США. Однако пока что не понятно, отправилась ли туда артистка с очередным выступлением или просто на отдых. В любом случае, время от времени Каролина делится с поклонниками стильным вдохновением.

Так, на своей instagram-страничке Лорак опубликовала новое фото. Снимок, по всей видимости, студийный. Отдельного внимания заслуживает стильный образ певицы.

Лорак позирует в широких белоснежных брюках с высокой талией. Брюки декорированы массивными карманами спереди, оборками в районе талии, а также длинным поясом.

Образ дополняет короткий топ из плотной ткани бежевого оттенка. К слову, этим летом в тренде спортивные кроп-топы. При этом именно из плотной ткани. Так что образ Каролины очень актуален в этом сезоне.

Ксати, на фото Лорак с длинными волосами. Скорее всего, это парик. Так как на данный момент у Лорак короткая стрижка – каре.

&quot;Вам точно 40?&quot; Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица никак не прокомментировала свой снимок. Зато поклонники Лорак поспешили это сделать за нее:

  • "Почему-то вспомнилась песня "Мрій,  мрій про мене мрій...." Наверное, потому что вы выглядите так, как будто Вам 20"
  • "Очень красива"
  • "Идеальная"
  • "Длинные волосы – кайф"
  • "Каролина, какое фото! Шикарное! Вам очень идет такая длина волос! Дива!"
  • "Насколько же вы красивая"
  • "Девушка, вам 18? Невероятно красивая"
  • "Вауууу, насколько ты красивая,у меня даже слов нет"
  • "Вам очень идут длинные волосы! Каролина, Вы очень красива! Скорее ждём новые хиты и клипы"
  • "Вааау! Что за красотка? Каролиш, а вам точно 40, может 18?"

&quot;Вам точно 40?&quot; Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Напомним, ранее растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом. Певица позирует в повседневной одежде. При этом Лорак выбрала свой любимый элемент гардероба - простые голубые джинсы с завышенной талией. 

Также ранее загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото. Снимок как раз был сделан в Лос-Анджелесе.                                      

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Новости Украины Ани Лоракпевец
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