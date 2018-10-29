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"Перебор": Ани Лорак похвасталась армией подписчиков, а ее обвинили в использовании фотошопа

Lite » Звезды 29.10.2018 - 21:27
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Количество подписчиков певицы в социальной сети достигло отметки в 4,5 миллиона человек

Опальная знаменитая украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая активно выступает в Российской Федерации, опубликовала новое фото в честь того, что количество ее подписчиков в социальной сети достигло отметки в 4,5 миллиона человек. В своем Instagram артистка поблагодарила поклонников.

На снимке певица позирует в откровенном блестящем боди с черными пайетками и белой меховой накидке. 

&quot;Перебор&quot;: Ани Лорак похвасталась армией подписчиков, а ее обвинили в использовании фотошопа

Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях к публикации подписчики Лорак с одной стороны восхищаются ее прекрасным внешним видом, а с другой - упрекают звезду в использовании фотошопа:

"Стройняшка!";

"Милая";

"Самая красивая женщина в мире";

"Какая же красотка";

"Перебор";

"Ну вас же видят вживую люди, зачем столько фотошопа?";

"Ножки по-моему отфотошопленны";

"В женщине можно отфотошипь все, кроме уставших и несчасных глаз";

"Каролина! Не забывай кто ты и из какой семьи";

&quot;Перебор&quot;: Ани Лорак похвасталась армией подписчиков, а ее обвинили в использовании фотошопа

Скриншот: instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии.

Также мы писали о том,что недавно артистка представила свое шоу "Дива" в Екатеринбурге в РФ.

Напомним, недавно известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева отметила, что опальная певица Ани Лорак остается частью ее семьи.

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ани Лорак
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