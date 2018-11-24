Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Фото: (instagram.com/anilorak)

Артистка на одному з кадрів зображена без нижньої білизни

Відома українська співачка Ані Лорак, яку нещодавно звинуватили у використанні фотошопу, опублікувала тізер кліпу до нової пісні "Сон". В одному з кадрів видно абсолютно голу артистку. Відео розміщено на сторінці зірки у Instagram.

Відео: (instagram.com/anilorak)

"Сон — світ чаклунства, фантазії та радості, він не підкоряється законам логіки, тут є прекрасні місця, існування яких неможливо пояснити або зрозуміти... Скоро...", – підписала відео артистка.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

На кадрах Лорак позує практично голою — без білизни, прикрившись блискучою тканиною.

Кадр з відео instagram.com/anilorak

Пікантні кадри захопили шанувальників зірки, які буквально закидали її компліментами в соціальній мережі. Деякі розкритикували зйомки без білизни: "як завжди потрібно показати голе тіло, куди ж без цього...".

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що Ані Лорак шокувала фанів дивним вбранням.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася ніжним знімком.

Відео: (video.rbc.ua)