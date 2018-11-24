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Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Lite » Зірки 24.11.2018 - 14:28
Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)
Фото: (instagram.com/anilorak)

Артистка на одному з кадрів зображена без нижньої білизни

Відома українська співачка Ані Лорак, яку нещодавно звинуватили у використанні фотошопу, опублікувала тізер кліпу до нової пісні "Сон". В одному з кадрів видно абсолютно голу артистку. Відео розміщено на сторінці зірки у Instagram.

Відео: (instagram.com/anilorak)

"Сон — світ чаклунства, фантазії та радості, він не підкоряється законам логіки, тут є прекрасні місця, існування яких неможливо пояснити або зрозуміти... Скоро...", – підписала відео артистка.

Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

На кадрах Лорак позує практично голою — без білизни, прикрившись блискучою тканиною.

Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Кадр з відео instagram.com/anilorak

Пікантні кадри захопили шанувальників зірки, які буквально закидали її компліментами в соціальній мережі. Деякі розкритикували зйомки без білизни: "як завжди потрібно показати голе тіло, куди ж без цього...".

Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу (відео)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що Ані Лорак шокувала фанів дивним вбранням.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася ніжним знімком.

Відео: (video.rbc.ua)

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