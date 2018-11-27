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"Ангел" Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини

Lite » Звезды 27.11.2018 - 12:49
"Ангел" Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Модель отправилась на отдых в Мексику

"Ангел" известного бельевого бренда Victoria's Secret Сара Сампайо отправилась на заслуженный отдых. В своем Instagram модель регулярно делится с поклонниками яркими снимками из Мексики.

Девушка выбрала для отпуска курортный город Канкун. На опубликованной серии пляжных фото Сара продемонстрировала, как нежится на солнце в красном купальнике и наслаждается купанием в чистой морской воде. 

&quot;Ангел&quot; Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини&quot;Ангел&quot; Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

"Много пляжных фото будет в течение нескольких дней. Наконец-то после жизни в самолетах и аэропортах я на отдыхе", — пишет Сампайо в подписи.

&quot;Ангел&quot; Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Также модель показала, как загорает в бикини и джинсовых шортах под пальмами, принимает душ и сидит у панорамного окна в одном лишь одеяле.

 
 
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Подписчики восхитились фотографиями Сары и отметили ее роскошную фигуру.

&quot;Ангел&quot; Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикиниФото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Напомним, похудевшая Рианна снялась топлес для рекламы своего бельевого бренда. На фото 30-летняя РиРи позирует топлес в красно-черном белье, лежа на кровати. Сексуальный образ дополнили бархатные перчатки, чулки, туфли и красная помада.

Мы также писали о том, что Даша Астафьева позировала топлес в женственной фотосессии. Певица предстала перед объективом известного украинского фотографа Сони Плакидюк.

Кстати, Слава из "НеАнгелов" восхитила роскошной фигурой в бикини на отдыхе в Египте.

Видео: РБК-Украина

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