"Ангел" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні

Модель вирушила на відпочинок до Мексики
"Ангел" відомого білизняного бренду Victoria's Secret Сара Сампайо вирушила на заслужений відпочинок. У своєму Instagram модель регулярно ділиться з шанувальниками яскравими знімками з Мексики.
Дівчина вибрала для відпустки курортне місто Канкун. На опублікованій серії пляжних фото Сара продемонструвала, як ніжиться на сонці в червоному купальнику і насолоджується купанням в чистій морській воді.
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)
"Багато пляжних фото буде протягом декількох днів. Нарешті після життя в літаках і аеропортах я на відпочинку", — пише Сампайо підпису.
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)
Також модель показала, як засмагає в бікіні і джинсових шортах під пальмами, приймає душ і сидить біля панорамного вікна в одній лише ковдрі.
Підписники захопилися фотографіями Сари і відзначили її розкішну фігуру.
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)
Нагадаємо, схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду. На фото 30-річна Рірі позує топлес в червоно-чорномій білизні, лежачи на ліжку. Сексуальний образ доповнили оксамитові рукавички, панчохи, туфлі і червона помада.
Ми також писали про те, що Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії. Співачка постала перед об'єктивом відомого українського фотографа Соні Плакидюк.
До речі, Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні на відпочинку в Єгипті.
Відео: РБК-Україна