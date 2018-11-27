"Ангел" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Модель вирушила на відпочинок до Мексики

"Ангел" відомого білизняного бренду Victoria's Secret Сара Сампайо вирушила на заслужений відпочинок. У своєму Instagram модель регулярно ділиться з шанувальниками яскравими знімками з Мексики.

Дівчина вибрала для відпустки курортне місто Канкун. На опублікованій серії пляжних фото Сара продемонструвала, як ніжиться на сонці в червоному купальнику і насолоджується купанням в чистій морській воді.

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

"Багато пляжних фото буде протягом декількох днів. Нарешті після життя в літаках і аеропортах я на відпочинку", — пише Сампайо підпису.

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Також модель показала, як засмагає в бікіні і джинсових шортах під пальмами, приймає душ і сидить біля панорамного вікна в одній лише ковдрі.

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Підписники захопилися фотографіями Сари і відзначили її розкішну фігуру.

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Нагадаємо, схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду. На фото 30-річна Рірі позує топлес в червоно-чорномій білизні, лежачи на ліжку. Сексуальний образ доповнили оксамитові рукавички, панчохи, туфлі і червона помада.

Ми також писали про те, що Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії. Співачка постала перед об'єктивом відомого українського фотографа Соні Плакидюк.

До речі, Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні на відпочинку в Єгипті.

Відео: РБК-Україна