ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ангел" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні

Lite » Зірки 27.11.2018 - 12:49
"Ангел" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Модель вирушила на відпочинок до Мексики

"Ангел" відомого білизняного бренду Victoria's Secret Сара Сампайо вирушила на заслужений відпочинок. У своєму Instagram модель регулярно ділиться з шанувальниками яскравими знімками з Мексики.

Дівчина вибрала для відпустки курортне місто Канкун. На опублікованій серії пляжних фото Сара продемонструвала, як ніжиться на сонці в червоному купальнику і насолоджується купанням в чистій морській воді.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

"Багато пляжних фото буде протягом декількох днів. Нарешті після життя в літаках і аеропортах я на відпочинку", — пише Сампайо підпису.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні

Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Також модель показала, як засмагає в бікіні і джинсових шортах під пальмами, приймає душ і сидить біля панорамного вікна в одній лише ковдрі.

 
 
Фото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Підписники захопилися фотографіями Сари і відзначили її розкішну фігуру.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікініФото: Сара Сампайо (nstagram.com/sarasampaio)

Нагадаємо, схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду. На фото 30-річна Рірі позує топлес в червоно-чорномій білизні, лежачи на ліжку. Сексуальний образ доповнили оксамитові рукавички, панчохи, туфлі і червона помада.

Ми також писали про те, що Даша Астаф'єва позувала топлес в жіночній фотосесії. Співачка постала перед об'єктивом відомого українського фотографа Соні Плакидюк.

До речі, Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні на відпочинку в Єгипті.

Відео: РБК-Україна

Новини України Мексикафигурамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся