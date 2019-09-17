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Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.09.2019 - 15:32
Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица наслаждается экзотикой Мальдив

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы ежедневно "поставляет" поклонникам ворох новых фото с райских Мальдив, где певица наслаждается океаном и экзотическими видами. Девушка "выгуливает" многочисленные купальники, которые выгодно подчеркивают ее стройные формы. Потрясающие виды и локации стали достойными декорациями для красочных снимков, которые, по слова ее поклонников, достойны обложки журнала.

На свежих кадрах Вика позирует в различных бикини рядом с пальмами и океаном. На одном из фото она красуется в пестром красно-белом купальнике с кокетливыми миниатюрными плавками на завязках. Девушка присела и оперлась руками об экзотический фрукт. Воинственный взгляд в камеру, подтянутое спортивное тело – и вот, Вика идеально вжилась в образ прекрасной амазонки.

"В диких джунглях просыпается душа амазонки!" - подписала певица зрелищный кадр.

Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

На нежном черно-белом снимке артистка расположилась на пирсе. Поверх купальника она набросила невесомую прозрачную накидку.

Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного фото звезды, на котором загорелая красотка демонстрирует упругие ягодицы. Она прикрыла аппетитные формы сетчатым платком-парео, который лишь добавил пикантности пляжному образу Вики.

"Сегодня я русалка, я создаю волны", - подписала она фото словами из хита группы "Время и Стекло".

Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Восторг поклонников "обрушился" в лестных комментариях – фолловеры восхитились райскими видами острова и красотой украинской амазонки.

  • Райское фото!
  • Ты умеешь сделать волну красоты
  • Ух, какая фотка и ты, и виды, респект фотографу
  • Дуже гарні фото
  • Волны, да! Фото волнительное
  • Виктория! Фото просто бомба, огонь!
  • Вау! Мало быть красивой в красивом месте, передайте респект тому, кто фотал. Фото огонь!
  • Огонь!
  • Ангел в раю
  • Красуня

Скриншот комментариев

Ранее соблазнительная Виктория из НеАгелов в бикини заинтриговала рассказом о запретах во время отдыха на экзотических Мальдивах.

Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром Вика из НеАнгелов в радужном бикини устроила яркую фотосессию с единорогом
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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