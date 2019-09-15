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"Девушка-тропиканка": Вика из НеАнгелов раззадорила сеть экзотическими фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.09.2019 - 20:21
"Девушка-тропиканка": Вика из НеАнгелов раззадорила сеть экзотическими фото
Вика из НеАнгелов показала новые фотографии с Мальдив (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица показала красочные фото с отдыха

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы, которая недавно похвасталась роскошным телом в жаркой фотосессии на качелях, продолжает выставлять фотографии с отдыха на экзотических Мальдивских островах. Новые снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном фото певица позирует в купальнике, а на другом - в майке с коктейлем в руках.

&quot;Девушка-тропиканка&quot;: Вика из НеАнгелов раззадорила сеть экзотическими фото

Вика из НеАнгелов показала новые фотографии с Мальдив (фото: instagram.com/vikanablack)

Вика призналась, что с детства любила слушать рассказы о путешествиях и мечтать о собственных приключениях в самых разных уголках планеты. И теперь она воплощает свои мечты в реальность.

&quot;Девушка-тропиканка&quot;: Вика из НеАнгелов раззадорила сеть экзотическими фото

Вика из НеАнгелов показала новые фотографии с Мальдив (фото: instagram.com/vikanablack)

Она также рассказала, что на островах иногда бывает дождливая погода, но ненадолго. Она подчеркнула, что после дождя сразу становится легче дышать.

Кроме того, ей нравится, что на отдыхе она может залезть в постель и засыпать ни о чем не думая.

Пользователи сети также прокомментировали фотографии артистки.

  • Самое правильное решение - воплощать мечты в реальность;
  • Глаза, как диаманты;
  • Очаровательна;
  • Вы очень красивая! Честное слово!

&quot;Девушка-тропиканка&quot;: Вика из НеАнгелов раззадорила сеть экзотическими фото&quot;Девушка-тропиканка&quot;: Вика из НеАнгелов раззадорила сеть экзотическими фото

Скриншоты с Instagram

Напомним, что сексапильная Вика из НеАгелов в бикини заговорила о запретах во время отдыха на Мальдивах.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Смеюха потрясла формами в купальниках на Мальдивах.

Вика из НеАнгелов в радужном бикини устроила яркую фотосессию с единорогом Вика из НеАнгелов в бикини взволновала аппетитными формами на горячем фото
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