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Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 15:32
Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка насолоджується екзотикою Мальдів

Вікторія Смеюха з групи Неангели щодня "поставляє" шанувальникам купу нових фото з райських Мальдів, де співачка насолоджується океаном і екзотичними видами. Дівчина "вигулює" численні купальники, які вигідно підкреслюють її стрункі форми. Приголомшливі види і локації стали гідними декораціями для мальовничих знімків, які, за словами її шанувальників, гідні обкладинки журналу.

На свіжих кадрах Віка позує в різних бікіні поруч з пальмами і океаном. На одному з фото вона красується в строкатому червоно-білому купальнику з кокетливими мініатюрними плавками на зав'язках. Дівчина присіла і сперлася руками на екзотичний фрукт. Войовничий погляд в камеру, підтягнуте спортивне тіло – і ось, Віка ідеально вжилася в образ прекрасної амазонки.

"В диких джунглях прокидається душа амазонки!" - підписала співачка видовищний кадр.

Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

На ніжному чорно-білому знімку артистка розташувалася на пірсі. Поверх купальника вона накинула невагому прозору накидку.

Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники не змогли пройти повз ефектного фото зірки, на якому засмагла красуня демонструє пружні сідниці. Вона прикрила апетитні форми сітчастою хусткою-парео, яка лише додала пікантності пляжному образу Вікі.

"Сьогодні я русалка, я створюю хвилі", - підписала вона фото словами з хіта гурту "Время и Стекло".

Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Захват шанувальників втілився у красномовних коментарях – фоловери захопилися райськими видами острова і красою української амазонки.

  • Райське фото!
  • Ти вмієш зробити хвилю краси
  • Ух, яка фотка і ти, і види, респект фотографу
  • Дуже гарні фото
  • Хвилі, так! Фото хвилююче
  • Вікторія! Фото просто бомба, вогонь!
  • Вау! Мало бути красивою в красивому місці, передайте респект тому, хто фотал. Фото вогонь!
  • Вогонь!
  • Ангел до раю
  • Красуня

Скріншот коментарів

Раніше спокуслива Вікторія з НеАгелов в бікіні заінтригувала розповіддю про заборони під час відпочинку на екзотичних Мальдівах.

Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром Віка з НеАнгелів в райдужному бікіні влаштувала яскраву фотосесію з єдинорогом
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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