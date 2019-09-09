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Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 17:35
Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица меняет пляжные наряды как перчатки

Виктория из группы НеАнгелы может похвастаться стройной, подтянутой фигурой. Девушка получила полную свободу демонстрировать роскошные формы в бикини во время отдыха на Мальдивах, и незамедлительно ею воспользовалась! Певица меняет купальники как перчатки, и каждый раз появляется перед поклонниками на фото в Instagram в новом пляжном образе. Так, на днях она успела покрасоваться в радужном бикини в "компании" единорога. Теперь настал черед слитного цветочного купальника, который подчеркнул фигуру Вики не менее выигрышно, чем более открытые варианты!

Девушка позирует возле океана в купальнике нежной расцветки – на небесно голубом фоне изображены цветы и листья. Купальный наряд прекрасно оттеняет тропический загар певицы, подчеркивает ее тонкую талию и высокую грудь.

"Дорогие мои, поставьте смайлики, которые у вас ассоциируются с отдыхом на Мальдивах", - дала она креативное задание юзерам.

Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах

Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

На другом фото Вика запечатлена у края бассейна. На ней – красно-белый бикини с кокетливыми плавками на завязках. На снимке без труда можно рассмотреть стальной пресс спортивной Вики.

"За столько времени впервые решила окунуться в бассейне", - призналась она.

Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать – они восторгались прекрасной формой девушки и ее волнующими изгибами.

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Скриншот комментариев

Ранее Виктория из группы НеАнгелы соблазнила сексапильными формами в изумрудном бикини.

Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром "Вишенка на торте": Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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