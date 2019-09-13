Сексапильная Вика из НеАгелов в бикини заговорила о запретах

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица показала красочные фото у океана

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отдыхает на экзотических Мальдивах, нежиться на ппляже и регулярно делиться свежими порциями фото в бикини. Певица ежедневно меняет купальнике и демонстрирует точеную фигуру на фоне красочных пейзажей. Так, недавно она поведала о встрече с необычным обитателем океанских глубин и сопроводила рассказ эффектными кадрами на яхте. Затем любознательная звезда решила не просто делиться яркими снимками, а и интересными фактами о Мальдивах.

На странице Вики в Instagram появилась парочка свежих снимков. На них певица запечатлена на фоне океана и пальм. Она позирует в бирюзовом купальнике и сетчатом платке-парео с люрексовой нитью.

"Столько красивых фото как на Мальдивах, у меня не было даже на Бали. И помимо того, чтобы просто посмотреть кадр, я расскажу вам увлекательные факты, которые узнала. Вот, например, вы представляете, что супружеская измена на Мальдивах –это уголовное преступление. Наказание за доказанный факт – 100 публичных ударов плетьми. Чаще всего под этот закон попадают женщины, неверных мужей и любовников среди виновников – всего 30% (странно почему так?). Как бы вы отнеслись к такому закону в нашей стране?" - поинтересовалась певица.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Запреты на остовах касаются и Хэллоуина – здесь этот праздник не признают.

"Уже много лет в нашу жизнь плавно входит праздник Хэллоуин- всевозможные костюмированные вечеринки и вырезание тыквы - это уже атрибут осени. А вот на Мальдивах под строжайшим запретом этот праздник. Любое публичное упоминание о нём может вызвать конфликт и дисциплинарный разговор с полицией. Но нам это не грозит, поэтому уже можно готовить костюмчики", - отметила звезда.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники подключились к обсуждению любопытных фактов, а также не устояли перед красотой Виктории.

Фото супер- супер! Все так красиво

Кукла Барби

Викуля ты прелесть, будьте всегда такой красивой

Красивая милая

Волшебная!

Милая, обворожительная, стильная, гламурная, красивая!

Очень красивое фото

Красотка

Виктория, вы выглядите превосходно

Скриншот комментариев

Напомним, что Виктория из НеАнгелов повеселила сеть эффектной фотосессией с забавным надувным единорогом.