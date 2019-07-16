Алессандра Амбросио блеснула точеной фигурой в соблазнительном бикини

Супермодель продолжает наслаждаться отдыхом
Алессандра Амбросио никогда не устанет от солнца, моря и соблазнительных кадров в купальниках! Впрочем, как и ее подписчики. Девушка не раз признавалась, что океан – ее истинная страсть, а потому она готова проводить на пляже каждую свободную минутку. Благо таких минуток находится много. Не так давно знаменитая красавица отправилась в отпуск со своим возлюбленным – итальянским бизнесменом Николо Одди. Не успела пара заселиться в роскошном отеле на Ибице, как тут же засыпала сеть романтичными кадрами. И поток их просто неиссякаем!
Несколько часов назад бывший "ангел" Victoria's Secret показала новую порцию горячих отпускных снимков – теперь из Греции. Алессандра примерила крошечное бикини алого оттенка. Такой наряд максимально открыл ее безупречное тело, продемонстрировав все "изюминки" фигуры: роскошную грудь, тонкую талию, стальной пресс, точеные руки и бедра… Дополнили легкий пляжный образ ожерелья-подвески с крошечными ракушками, коричневые солнцезащитные очки и соломенная шляпка. "Отпускное настроение", – написала красавица под кадрами на фоне воды и яхты, соблазнительно прогнувшись. И добавила красноречивый хэштег: "отпуск навсегда".
Конечно же, безупречно скроенный купальник – результат творчества самой Алессандры. Он, как и большинство пляжных нарядов на ее странице, принадлежит ее бренду GAL Floripa. Девушка создала марку вместе со своей сестрой и старается лично контролировать весь процесс создания моделей от дизайна до пошива.
К слову, Амбросио далеко не первая знаменитость, которая решила создать свою марку купальников. К примеру, еще один "ангел" Victoria's Secret и одна из самых известных в мире моделей Кэндис Свейнпол также запустила бренд купальников Tropic of C. Зимой ее марка даже получила награду за самый успешный дебют на престижном конкурсе.
Также разработкой пляжных нарядов занялись Эмили Ратаковски, Элизабет Херли и Бьянка Балти. Что ж, эти красотки имели возможность изучить бизнес со всех сторон. Грех было не воспользоваться этой возможностью, а также своей бешеной популярностью!