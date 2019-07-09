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В объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуру

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 20:31
В объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуру
Алессандра Амбросио (фото: www.instagram.com/alessandraambrosio/)

Супермодель показала массу пикантных снимков

Алессандра Амбросио начала встречаться с бизнесменом Николо Одди еще в прошлом году. Некоторое время пара скрывала свои отношения, а затем заявила о своей любви всему миру. Впрочем, делать это Алессандра предпочитает регулярно. Не проходит и недели, чтобы в ее Instagram-аккаунте не появился очередной трогательный пост, где она признается в любви бойфренду. Несколько часов назад знаменитая красавица показала кадры с их совместного отдыха. Пара отправилась на Ибицу. Из роскошного отеля Hacienda Na Xamena Алессандра успела выложить массу живописных фото. В последнем посте Алессандра и Николо делают селфи на фоне синего моря и скал, обнимаясь и целуясь. Такие романтичные кадры она сопроводила словами песни Боба Марли: "Потому что я получил твою любовь. Любовь, сладкую любовь, дорогой".

В объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуруВ объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуруАлессандра Амбросио в объятиях любимого (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Впрочем, нежную атмосферу Алессандра поспешила разбавить "горячими" деталями. На Амбросио, как всегда, надет максимально откровенный наряд. Девушка позирует в ярко-красном купальнике с массой переплетений, который максимально подчеркнул ее знаменитые формы. Свою фигуру она показала со всех ракурсов, отведя для этого специальный пост. "Доброе утро из рая", – оставила она восхищенную подпись. Дополняют ее летний лук ожерелья и серьги с ракушками. Макияж она предпочла не делать, дав коже отдохнуть, а волосы оставила распущенными.

В объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуруВ объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуруВ объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуруСупермодель на райском отдыхе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Стоит отметить, что выглядит бывший ангел Victoria’s Secret так, словно и сейчас готова пройтись по подиуму знаменитой бельевой марки. По словам Алессандры, выглядеть столь сногсшибательно ей помогают простые правила, которые давно вошли у нее в привычку. К примеру, еда у нее всегда простая и максимально полезная. Утро она любит начинать с авокадо, яичницы и сока. Любому сложносочиненному блюду предпочитает салаты и свежую рыбу.

В объятиях любимого: Алессандра Амбросио демонстрирует пылкие чувства и соблазнительную фигуруБезупречная внешность модели – результат ее образа жизни (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Второй пункт – много движения и спорта. И дня не проходит у нее без пляжных игр, пробежек, плавания, растяжки и йоги. Причем Алессандра не любит заниматься одна, она обожает компанию. Что касается кожи 38-летней знаменитости, она любит антивозрастные сыворотки с витаминами, а также никогда не забывает о SPF-фильтрах.

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