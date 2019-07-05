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Женщина-вамп: Алессандра Амбросио соблазняет горячими кадрами в пикантном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 21:34
Женщина-вамп: Алессандра Амбросио соблазняет горячими кадрами в пикантном наряде
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя красотка поделилась новой серией откровенных кадров

Алессандра Амбросио не может долго обойтись без соблазнительных кадров. Если это не фото с пляжа в бикини, то кадры в сексуальных нарядах. Вот и несколько часов назад она показала нечто подобное. Знаменитая красавица позирует в костюме, идеально подходящем для жарких летних ночей. Короткий черный топ, а также длинная юбка с высокой посадкой и внушительным вырезом, сплошь покрытые сияющими пайетками, превратили модель в экзотическую танцовщицу. Или же просто девушку, которая собирается весело провести ночь. По крайней мере, фото, где она держит бокал шампанского и призывно подмигивает, именно на это намекают.

Женщина-вамп: Алессандра Амбросио соблазняет горячими кадрами в пикантном нарядеАлессандра любит игривые кадры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дополнили образ горячей бразильской красотки туфли на высоких каблуках, белые бусы в пару рядов с ярким кулоном, укладка с дерзко выпущенными прядями, а также макияж с акцентом на глаза. Нужно отметить, что такой наряд выгодно подчеркнул совершенное тело бывшего «ангела» Victoria's Secret: железный пресс, рельефные мышцы рук и ног, а также ее знаменитые изгибы. Алессандра запостила целую серию кадров, где ее можно рассмотреть со всех сторон. На одном фото она прислонилась к стене, согнув ногу в колене.

Женщина-вамп: Алессандра Амбросио соблазняет горячими кадрами в пикантном нарядеЖенщина-вамп: Алессандра Амбросио соблазняет горячими кадрами в пикантном нарядеТоченая фигура девушки – предмет восхищения фолловеров (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сториз модели расставили все по местам. Такой роскошный образ ей сделали для бразильской премии MTV. Алессандре выпала честь вручать одну из наград, что она и сделала с присущими ей артистизмом и игривостью. Девушка показала также множество видео с подготовки к выходу на сцену, из отеля, где она веселится с друзьями, а в завершение – из спортзала, куда пошла оттачивать свою безупречную форму.

Женщина-вамп: Алессандра Амбросио соблазняет горячими кадрами в пикантном нарядеДевиз Амбросио: чем жарче, тем лучше (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ни одно фото не остается без пристального внимания со стороны поклонников и массы комплиментов. А такие горячие кадры и вовсе просто «взорвали» сеть. Девушка до сих пор собирает комплименты и восторги по поводу своей стройности, веселого нрава и неувядающей красоты.

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