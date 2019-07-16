Алессандра Амбросио блеснула точеной фигурой в соблазнительном бикини

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель продолжает наслаждаться отдыхом

Алессандра Амбросио никогда не устанет от солнца, моря и соблазнительных кадров в купальниках! Впрочем, как и ее подписчики. Девушка не раз признавалась, что океан – ее истинная страсть, а потому она готова проводить на пляже каждую свободную минутку. Благо таких минуток находится много. Не так давно знаменитая красавица отправилась в отпуск со своим возлюбленным – итальянским бизнесменом Николо Одди. Не успела пара заселиться в роскошном отеле на Ибице, как тут же засыпала сеть романтичными кадрами. И поток их просто неиссякаем!

Алессандра Амбросио в Греции (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад бывший "ангел" Victoria's Secret показала новую порцию горячих отпускных снимков – теперь из Греции. Алессандра примерила крошечное бикини алого оттенка. Такой наряд максимально открыл ее безупречное тело, продемонстрировав все "изюминки" фигуры: роскошную грудь, тонкую талию, стальной пресс, точеные руки и бедра… Дополнили легкий пляжный образ ожерелья-подвески с крошечными ракушками, коричневые солнцезащитные очки и соломенная шляпка. "Отпускное настроение", – написала красавица под кадрами на фоне воды и яхты, соблазнительно прогнувшись. И добавила красноречивый хэштег: "отпуск навсегда".

Модель со своим мужчиной (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Конечно же, безупречно скроенный купальник – результат творчества самой Алессандры. Он, как и большинство пляжных нарядов на ее странице, принадлежит ее бренду GAL Floripa. Девушка создала марку вместе со своей сестрой и старается лично контролировать весь процесс создания моделей от дизайна до пошива.

Алессандра готова отдыхать вечно (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, Амбросио далеко не первая знаменитость, которая решила создать свою марку купальников. К примеру, еще один "ангел" Victoria's Secret и одна из самых известных в мире моделей Кэндис Свейнпол также запустила бренд купальников Tropic of C. Зимой ее марка даже получила награду за самый успешный дебют на престижном конкурсе.

Кэндис в купальнике собственного бренда (фото: instagram.com/angelcandices)

Также разработкой пляжных нарядов занялись Эмили Ратаковски, Элизабет Херли и Бьянка Балти. Что ж, эти красотки имели возможность изучить бизнес со всех сторон. Грех было не воспользоваться этой возможностью, а также своей бешеной популярностью!