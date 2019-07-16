Алессандра Амбросіо блиснула витонченою фігурою в спокусливому бікіні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель продовжує насолоджуватись відпочинком

Алессандра Амбросіо ніколи не втомиться від сонця, моря і спокусливих кадрів в купальниках! Втім, як і її фоловери. Дівчина не раз зізнавалася, що океан – її справжня пристрасть, а тому вона готова проводити на пляжі кожну вільну хвилинку. Благо таких хвилинок знаходиться багато. Не так давно знаменита красуня відправилася у відпустку зі своїм коханим – італійським бізнесменом Ніколо Одді. Не встигла пара заселитися в розкішному готелі на Ібіці, як тут же засипала мережу романтичними кадрами. І потік їх просто нескінченний!

Алессандра Амбросіо в Греції (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому екс-"ангел" Victoria's Secret показала нову порцію гарячих відпускних знімків – тепер з Греції. Алессандра приміряла крихітне бікіні червоного відтінку. Такий наряд максимально відкрив її бездоганне тіло, продемонструвавши всі "родзинки" фігури: розкішні груди, тонку талію, сталевий прес, точені руки і стегна... Доповнили легкий пляжний образ намисто-підвіски з крихітними черепашками, коричневі сонцезахисні окуляри і солом'яний капелюшок. "Відпускний настрій", – написала красуня під кадрами на тлі води та яхти, спокусливо прогнувшись. І додала красномовний хештег: "відпустка назавжди".

Модель зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звичайно ж, бездоганно зроблений купальник – результат творчості самої Алессандри. Він, як і більшість пляжних нарядів на її сторінці, належить її бренду GAL Floripa. Дівчина створила марку разом зі своєю сестрою і намагається особисто контролювати весь процес створення моделей від дизайну до пошиття.

Алессандра готова відпочивати вічно (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, Амбросіо далеко не перша знаменитість, яка вирішила створити свою марку купальників. Приміром, ще один "ангел" Victoria's Secret і одна з найбільш відомих у світі моделей Кендіс Свейнпол також запустила бренд купальників Tropic of C. Взимку її бренд навіть отримав нагороду за вдалий дебют.

Кендіс в купальнику власного бренду (фото: instagram.com/angelcandices)

Також розробкою пляжних нарядів зайнялися Емілі Ратаковски, Елізабет Херлі і Бьянка Балті. Що ж, ці красуні мали можливість вивчити бізнес зі всіх сторін. Гріх було не скористатися цією можливістю, а також своєю шаленою популярністю!