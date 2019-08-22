Александр Прохоров возвращается в Танці з зірками в паре с Анной Ризатдиновой

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Прохров и Ризатдинова не планируют отдыхать!

Презентация Танці з зірками 2019 ярко прошла 21 августа в Киеве. Первый выпуск долгожданного нового сезона зрители увидят уже в это воскресенье, 25 августа.

На вечеринке "Disco в саду" собрались звезды, журналисты, поклонники легендарного проекта, чтобы узнать самые интересные моменты, которые ждут зрителей в новом сезоне, и первыми услышать имена танцоров, которые составят пары звездным участникам проекта!

Конечно же, интригой и главным событием вечера стало объявление танцевальных пар нового сезона проекта Танці з зірками 2019! Стало известно, что в новом сезоне на паркете вновь будет танцевать харизматичный танцор, хореограф, призер и лауреат конкурсов спортивно-бального танца Александр Прохоров. Он вернется на главный паркет страны и составит пару известной украинской гимнастке и олимпийской призерке Анне Ризатдиновой!

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Напомним, у Александра уже немалый опыт в танцах, ведь он ранее уже участвовал в 6-м сезоне проекта Танці з зірками в паре со звездным фитнес-тренером Анитой Луценко, а их пару жюри и зрители признали самой техничной! Кстати, Анита Луценко пришла поддержать своего партнера по танцам и хорошего друга Сашу Прохорова на этой вечеринке! Артисты с удовольствием позировали фотографам вместе и говорили о новом сезоне танцевального проекта.

Александр Прохоров и Анита Луценко (фото: пресс-служба хореографа)

"Я безумно рад вернуться на паркет и опять быть частью этого прекрасного проекта! Я целый год мечтал снова окунуться в эту атмосферу большой подготовки и труда, которые дарят зрителям праздник и волшебство! Рад быть в команде нового сезона. Дарить эмоции зрителю, показывая их на паркете, а взамен получать зрительскую любовь - это то, чем живет артист и я приложу максимум усилий, чтобы мы с Анной Ризатдиновой понравились зрителю! Мы хотим дарить яркие постановки, праздник и хорошее настроение нашему зрителю каждое воскресенье, вновь и вновь борясь за первенство на паркете!" - поделился своими эмоциями от возвращения в проект Танці з зірками хореограф и танцор Александр Прохоров.

Во время презентации ведущий вечера Юрий Горбунов отметил, что от страстного танго Александра и Аниты Луценко до сих пор не могут пройти мурашки у всех, кто видел это. Также Горбунов заявил, что зрителей ожидает высший пилотаж от Прохорова на паркете и что он мечтает увидеть пару Александра и Анны в финале проекта Танці з зірками!

Александр Прохоров (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Александр Прохоров и его звездная партнерша Анна Ризатдинова общались с журналистами и коллегами по паркету, фотографировались с поклонниками. Во время танцевального флешмоба от Влада Ямы, пара "зажигала" вместе со зрителями, которые не прочь были попробовать новые па, которые так ловко в проекте исполняют участники.

А после флешмоба, во время выступления Tayanna, Прохоров, вместе с другими танцорами проекта, во всю танцевал и подпевал хитам певицы, собрав вокруг себя большую толпу зрителей. С Сашей танцевали все: поклонники проекта, журналисты, и даже операторы оставили камеры на несколько минут, чтобы погрузиться в атмосферу веселья с танцором!

"Хочется также отметить, что в проекте Танцы со звездами есть возможность творить - это то, что отличает его от многих проектов, которые идут на нашем телевидении! Так что, смотрите как мы с олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой творим уже в это воскресенье, 25 августа в 21:00! Смотреть можно где угодно: в Интернете, по телевизору, в прямых эфирах соц. сетей! До встречи на паркете!" - рассказал о старте проекта Танці з зірками 2019 Александр Прохоров.

Напомним, ранее MARUV снялась в горячей фотосессии с партнером по Танцам со звездами.