Александр Пономарев поделился трогательным видео о жизненных ценностях

Александр Пономарев. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ролик напоминает, что не нужно забывать о самом главном

Александр Пономарев опубликовал на свою страничку в Instagram короткий ролик, в котором говорится о жизненных ценностях.

В сюжете можно увидеть, как семейная пара ссорится между собой в машине. За ними наблюдают парни в камуфляжной форме, которые давно не видели своих родных.

Один из ребят рисовал в блокноте свою возлюбленную. Затем перевернул страницу, написал букву "Б" и заменил ею букву "Д" в табличке с надписью "Люди". Вышло слово "Люби".

Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Хорошее видео! Пусть будет тут", - подписал ролик Пономарев.

Предлагаем вам увидеть данное видео, чтобы не забывать о самом главном:

Отметим, что подписчики Александра похвалили его за данный пост:

"Мы забываем о самом главном...", "Красиво!", "Круто, Саша! Очень круто! Видео - что надо!".

Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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