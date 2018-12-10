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Александр Пономарев поделился трогательным видео о жизненных ценностях

Lite » Звезды 10.12.2018 - 07:45
Александр Пономарев поделился трогательным видео о жизненных ценностях
Александр Пономарев. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ролик напоминает, что не нужно забывать о самом главном

Александр Пономарев опубликовал на свою страничку в Instagram короткий ролик, в котором говорится о жизненных ценностях.

В сюжете можно увидеть, как семейная пара ссорится между собой в машине. За ними наблюдают парни в камуфляжной форме, которые давно не видели своих родных.

Один из ребят рисовал в блокноте свою возлюбленную. Затем перевернул страницу, написал букву "Б" и заменил ею букву "Д" в табличке с надписью "Люди". Вышло слово "Люби".

Александр Пономарев поделился трогательным видео о жизненных ценностях

Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Хорошее видео! Пусть будет тут", - подписал ролик Пономарев.

Предлагаем вам увидеть данное видео, чтобы не забывать о самом главном:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарне відео! Нехай буде тут

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

 

Отметим, что подписчики Александра похвалили его за данный пост:

"Мы забываем о самом главном...", "Красиво!", "Круто, Саша! Очень круто! Видео - что надо!".

Александр Пономарев поделился трогательным видео о жизненных ценностях

Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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