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Олександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінності

Lite » Зірки 10.12.2018 - 07:45
Олександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінності
Олександр Пономарьов. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ролик нагадує, що не потрібно забувати про найголовніше

Олександр Пономарьов опублікував на свою сторінку в Instagram короткий ролик, в якому йдеться про життєві цінності.

У сюжеті можна побачити, як сімейна пара свариться між собою в машині. За ними спостерігають хлопці в камуфляжній формі, які давно не бачили своїх рідних.

Один з хлопців малював в блокноті свою кохану. Потім перегорнув сторінку, написав букву "Б" і замінив нею букву "Д" у табличці з написом "Люди". Вийшло слово "Люби".

Олександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінностіОлександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінності

Скріншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Гарне відео! Нехай буде тут", - підписав ролик Пономарьов.

Пропонуємо вам переглянути дане відео, щоб не забувати про головне:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарне відео! Нехай буде тут

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

 

Зазначимо, що фоловери Олександра похвалили його за даний пост:

"Ми забуваємо про найголовніше...", "Красиво!", "Круто, Саша! Дуже круто! Відео - що треба!".

Олександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінностіОлександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінності

Скріншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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