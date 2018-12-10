Олександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінності

Олександр Пономарьов. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ролик нагадує, що не потрібно забувати про найголовніше

Олександр Пономарьов опублікував на свою сторінку в Instagram короткий ролик, в якому йдеться про життєві цінності.

У сюжеті можна побачити, як сімейна пара свариться між собою в машині. За ними спостерігають хлопці в камуфляжній формі, які давно не бачили своїх рідних.

Один з хлопців малював в блокноті свою кохану. Потім перегорнув сторінку, написав букву "Б" і замінив нею букву "Д" у табличці з написом "Люди". Вийшло слово "Люби".

Скріншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Гарне відео! Нехай буде тут", - підписав ролик Пономарьов.

Пропонуємо вам переглянути дане відео, щоб не забувати про головне:

Зазначимо, що фоловери Олександра похвалили його за даний пост:

"Ми забуваємо про найголовніше...", "Красиво!", "Круто, Саша! Дуже круто! Відео - що треба!".

Скріншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів незвичайну історію зі свого життя.

А солістка групи The Hardkis розповіла про екстрим на гастролях.