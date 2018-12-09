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"Дороги ужасные": солистка группы The Hardkis рассказала об экстриме на гастролях

Lite » Звезды 09.12.2018 - 19:10

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о своем концертном туре и экстермальных условиях, в которые ей пришлось погрузиться. Своими эмоциями артистка поделилась с Катей Осадчей в передаче "Светская жизнь".

&quot;Дороги ужасные&quot;: солистка группы The Hardkis рассказала об экстриме на гастроляхЮлия Санина и Катя Осадчая (Скриншот с YouTube)

28-летняя артистка недавно вернулась из тура по Украине, в который она ездила вместе с группой.

"Дороги просто ужасные. Мы ночью просыпались от того, что думали, что мы съезжаем куда-то на обочину. Это небезопасно. К счастью, у нас появились автобусы для артистов", - рассказала Юлия.

Солистка коллектива также поделилась, что ей приходилось гримироваться в экстремальных условиях в концертном туре. Также Санина сказала, что в одном из городов группе пришлось своими силами устанавливать звук и свет.

Напомним, что группа The Hardkiss образовалась в 2011 году. Все песни коллектива написаны именно Юлией Саниной. Группа популярна в Украине и за ее пределами.

Как ранее мы писали, солистка The Hardkiss приняла участие в подводной съемке "Топ-модели по-украински".

Читайте также, как Юлия Санина перевоплотилась в диско-диву.

 

Солистка The Hardkiss приняла участие в подводной съемке "Топ-модели по-украински" С челкой и яркой помадой: Юлия Санина перевоплотилась в диско-диву
Новости Украины Юлия Санина
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