Акцент на декольте: дочь Сумской восхитила аппетитной фигурой после родов

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная 21 апреля стала мамой во второй раз - она родила мужу Владимиру Яглычу сына. Как назвали малыша, артистка пока держит в секрете, но она уже активно выходит на прогулки с сыночком и приводит себя в форму. Ранее девушка призналась, что это ей не так уж и легко дается, но она старается слишком сильно не усердствовать. Судя по новым фото в Instagram Тони, процесс идет довольно успешно!

Актриса радуется наступившему лету и теплой погоде и выходит на прогулки в женственных легких нарядах. Так, 30-летняя мама двоих детей позировала на зеленой лужайке у пруда в нежном платье с цветочным принтом и кроссовках. На талии Паперная разместила оранжевую поясную сумку.

"Как-то даже не верится ,что уже можно сказать ,целая карантинная эпоха подходит к концу. Наконец-то лето в городе! Как же мы все его ждали", - поделилась своим счастьем Тоня.

Позже она выложила еще одно летнее фото, на котором запечатлена в черном сарафане в белый горох с глубоким декольте, подчеркивающим ее пышный бюст, который явно увеличился после родов. Талию актриса подчеркнула тонким черным ремешком и дополнила лук красными босоножками.

"Вот и пришло настоящее лето! Моя любимая пора. Не надо тратить два часа чтобы одеться. Жаль ,что у нас оно длится месяц- два максимум. Наконец-то можно позволить себе надеть легкое платье", - прокомментировала звезда.

Антонина Паперная показала фигуру после рождения сына (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники пришли в восторг от цветущего внешнего вида и постройневшей, но при этом аппетитной фигуры Паперной и засыпали ее комплиментами.

Ура

Красивая

красота какая

Хороша

Такая же красивая как мама!

и детей не надо пол дня одевать

Классная!

Завидую вашему размерчику, если вы понимаете, о чем я

Хороша до невозможности

Скриншот комментариев

Ранее дочь Ольги Сумской Антонина Паперная показала первую прогулку с новорожденным сыном.