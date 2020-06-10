Акцент на декольте: дочка Сумської захопила апетитною фігурою після пологів

Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна 21 квітня стала мамою вдруге - вона народила чоловікові Володимиру Ягличу сина. Як назвали малюка, артистка поки тримає в секреті, але вона вже активно виходить на прогулянки з синочком і приводить себе у форму. Раніше дівчина зізналася, що це їй не так вже й легко дається, але вона намагається занадто сильно не старатися. Судячи з нових фото в Instagram Тоні, процес іде досить успішно!

Актриса радіє, що наступило літо й тепла погода, і виходить на прогулянки в жіночних легких нарядах. Так, 30-річна мама двох дітей позувала на зеленій галявині біля ставка в ніжній сукні з квітковим принтом і кросівках. На талії Паперна розмістила помаранчеву поясну сумку.

"Якось навіть не віриться ,що вже можна сказати ціла карантинна епоха підходить до кінця. Нарешті літо в місті! Як же ми всі його чекали", - поділилася своїм щастям Тоня.

Пізніше вона виклала ще одне літнє фото, на якому зображена в чорному сарафані в білий горох з глибоким декольте, що підкреслює її пишний бюст, який явно збільшився після пологів. Талію актриса підкреслила тонким чорним ремінцем і доповнила лук червоними босоніжками.

"Ось і прийшло справжнє літо! Моя улюблена пора. Не треба витрачати дві години щоб одягнутися. Шкода ,що у нас воно триває місяць - два максимум. Нарешті можна дозволити собі надіти легку сукню", - прокоментувала зірка.

Антоніна Паперна показала фігуру після народження сина (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальники прийшли в захват від квітучого зовнішнього вигляду і більш стрункої, але при цьому апетитної фігури Паперної і засипали її компліментами.

Ура

Красива

краса яка

Хороша

Така ж красива, як мама!

і дітей не треба пів дня одягати

Класна!

Заздрю вашій розміром, якщо ви розумієте, про що я

Хороша до неможливості

Скріншот коментарів

Раніше дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна показала першу прогулянку з новонародженим сином.