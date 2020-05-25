Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном

Счастливая мамочка растрогала сеть фото с коляской
Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная недавно стала мамой во второй раз - 21 апреля она родила своему мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу сына. Имя малыша они пока что не раскрывают - ранее звездная бабушка призналась, что 2-летняя внучка Ева называет его просто "мальчик".
29-летняя Тоня уже вполне оправилась после родов и порадовала поклонников первым кадром с прогулки с сыночком, которому уже исполнился месяц. Так как погода стоит прохладная и пасмурная, актриса хорошо оделась - в джинсы и теплую кофту, а сверху еще и куртку набросила, не забыв и про шапку.
Паперная запечатлена на дорожке под фонарем, держа за ручку коляску и нежно смотря на лежащего в ней малыша. Отметим, что девушка уже может похвастаться заметно постройневшими после родов формами. Публикацию она сопроводила лаконичным сердечком.
Фото: Антонина Паперная с сыном (instagram.com/tonya_papernaya)
Ранее Тоня умилила сеть счастливым семейным кадром, на котором ее супруг подбросил малышку Еву в воздух, а та раскинула руки и весело смеется. Пара долгое время не показывала лицо дочери и лишь после объявления о второй беременности Паперной снялась в совместной фотосессии с Евой.
Фото: Владимир Яглыч с дочерью (instagram.com/tonya_papernaya)
Растроганные поклонники принялись поздравлять семейство с пополнением и желать им всего самого лучшего в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото, которое сделала ее двухлетняя дочь Ева.
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Автор: Марина Настевич