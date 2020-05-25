ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2020 - 16:29
Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Счастливая мамочка растрогала сеть фото с коляской

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная недавно стала мамой во второй раз - 21 апреля она родила своему мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу сына. Имя малыша они пока что не раскрывают - ранее звездная бабушка призналась, что 2-летняя внучка Ева называет его просто "мальчик".

29-летняя Тоня уже вполне оправилась после родов и порадовала поклонников первым кадром с прогулки с сыночком, которому уже исполнился месяц. Так как погода стоит прохладная и пасмурная, актриса хорошо оделась - в джинсы и теплую кофту, а сверху еще и куртку набросила, не забыв и про шапку.

Паперная запечатлена на дорожке под фонарем, держа за ручку коляску и нежно смотря на лежащего в ней малыша. Отметим, что девушка уже может похвастаться заметно постройневшими после родов формами. Публикацию она сопроводила лаконичным сердечком.

Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном

Фото: Антонина Паперная с сыном (instagram.com/tonya_papernaya)

Ранее Тоня умилила сеть счастливым семейным кадром, на котором ее супруг подбросил малышку Еву в воздух, а та раскинула руки и весело смеется. Пара долгое время не показывала лицо дочери и лишь после объявления о второй беременности Паперной снялась в совместной фотосессии с Евой.

Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном

Фото: Владимир Яглыч с дочерью (instagram.com/tonya_papernaya)

Растроганные поклонники принялись поздравлять семейство с пополнением и желать им всего самого лучшего в комментариях.

  • Теперь у вас семье равенство, папина принцесса и мамин защитник. Поздравляю, желаю всем здоровья!
  • Поздравляю с новым членом семьи
  • Поздравляем,маму и кроху
  • Поздравляю с пополнением
  • Красивое фото
  • Поздравляю растите здоровенькие и счастливые!
  • Вітаю! Хай росте здоровеньким
  • Вітаю! Ростіть здоровенькі і щасливенькі на радість і втіху всім рідним!
  • Поздравляю!!! Ура, продолжение самого красивого рода!!!

Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном

Скриншот комментариев

Ранее беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото, которое сделала ее двухлетняя дочь Ева.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Ольга Сумскаядочь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь