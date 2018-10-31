Актер и комик студии "Квартал 95" впервые рассказал, почему его сын учится в Москве

Видео: YouTube/Світське життя

Актер и комик студии "Квартал 95" Степан Казанин стал героем нового выпуска программы "Світське життя". В открытой беседе с ведущей проекта Катей Осадчей комик рассказал, что подарил супруге на 25-ю годовщину свадьбы, а также впервые прокомментировал учебу его старшего сына в одном из ВУЗов Москвы.

О том, как пара отметила серебряную свадьбу, актер ответил в привычной ему шутливой форме: "Очень скромно! Сели, поплакали, выпили". На вопрос ведущей о подарке для супруги Казанин дал ответ не менее юмористично: "Это можно на камеру говорить? Классный секс был! Я готовился, и месяц не подпускал жену к себе".

Фото: Степан Казанин с супругой (kvartal95.com)

После этого Катя Осадчая расспросила Степана Казанина о его страшем сыне Степане. Парень получает высшее образование в Москве на математическом факультете. На вопрос о том, как получилось, что сын получает образование в России, актер ответил: "Так случилось, что в Киеве сделали олимпиаду, и лучших пригласили к себе". А в конце Казанин добавил: "Как я могу мешать? Удачи!".

Фото: Сыновья Степана Казарина (kvartal95.com)

Кстати, в последнем выпуске "95 квартала" Зеленский рассказал о своем президенстве.

Также сообщалось, что вышел трейлер убойной комедии "Я, ты, он, она" от студии "Квартал 95".

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