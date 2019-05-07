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Афродіта: дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 23:27
Афродіта: дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні
Алла Барановська захопила новим фото в бікіні (фото: instagram.com/allabonya)

Алла Барановська похвалилася розкішною фігурою і волоссям

Алла Барановська продовжує виставляти нові фотографії з відпочинку у Туреччині. На цей раз дружина відомого ресторатора Миколи Тищенка захопила мережу знімком в бікіні, який вона зробила в басейні. Нове фото Алла виставила на своїй сторінці в Instagram.

Крім фотографії, дівчина також порадила своїм дописувачкам берегти волосся від сонця.

"Моя ґулька розпускається тільки для кадру. Завжди з собою захисні маски та спреї! Це правда важливо, особливо якщо є освітленні пасма!" – написала Барановська.

Афродіта: дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні

Алла Барановська захопила новим фото в бікіні (фото: instagram.com/allabonya)

Користувачі мережі також прокоментували її нову фотографію.

  • Насамперед у валізу складаються засоби по догляду за волоссям і обличчям, а тільки потім одяг. І звичайно ж капелюхи від сонця!
  • У мене коштів не вистачає на класний догляд, тому волосся посічене і швидко ламається. А у вас волосся – мрія;
  • Ви ідеальна;
  • Я фарбована блондинка. Теж на відпочинку волосся завжди в пучку або гульці;
  • Так. Інакше після волосся перетворюються в солому;
  • Бог нагородив тебе всім, дивлюся і захоплююся;
  • Засмага клас. Чудова фігурка. Волосся як у Златовласки. Купальник-супер. Богиня;
  • Все життя блондинка, ніколи не користуюся сонцезахисними засобами, не боюся їх постійно фарбувати, експериментувати, стригти і все ок. Це напевно тому, що не шкода;
  • Мрію стати блондою, але боюся фарбувати волосся... раптом не виправдаються очікування;
  • Ось це фото!!! Як з календариків з 80-х років.

Нагадаємо, що дружина Миколи Тищенка з сином на відпочинку зворушила "абсолютним щастям".

Раніше повідомлялося про те, що Алла Барановська прогулялася по Риму в чудовому вбранні.

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Новини України шоубизАлла Барановская
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