Жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем" (фото)

Николай Тищенко также показал фото с сыном
Алла Барановская продолжает отдыхать в Турции. Отметим, что всего несколько дней назад супруга известного украинского ресторатора Николая Тищенко отправилась на отдых в теплую страну вместе со своим сыночком Давидом. К слову, в феврале мальчику исполнилось два года. При этом следует отметить, что в начале года пара едва ли не больше двух месяцев набиралась сил в Таиланде. И вот, после небольшого рабочего перерыва, Барановская и Тищенко вновь отправились на отдых.
И если в Таиланде пара буквально засыпала поклонников яркими фото, то на этот раз они менее активны… Хотя, супруги засыпает подписчиков различными видео в своих сториз.
А недавно Алла Барановская умилила поклонников очень красочным и нежным фото с сыном на пляже. Алла и Давид сидят на шезлонге, в тени зонтиков. На фоне видим чистый песчаный пляж и море.
Блогер выбрала для вечернего отдыха невесомое летнее платье в пол с мелким цветочным принтом. Открытые плечи, разрез на платье, распущенные волосы – фото получилось очень расслабленным.
"Абсолютное счастье здесь и сейчас. Моя семья, спасибо за то, что вы такие", — душевно подписала снимок Барановская.
Алла Барановская с сыном Давидом на пляже (фото: instagram.com/allabonya)
Поклонники супруги Тищенко поспешили оставить свои комментарии:
К слову, Николай также опубликовал фото с сыном. Только вот уже не на пляже. "Кто первый угадает, как сегодня меня назвал мой Давид?" - загадочно подписал ресторатор снимок.
Николай Тищенко с сыном Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)
Сын Николая и Аллы - Давид (фото: instagram.com/allabonya)
Напомним, ранее "латексная конфетка" Алла Барановская восхитила сеть новым образом. При этом по духу образ напоминает стилистику 80-х - тренд этого сезона.
Также до этого жена Тищенко устроила себе каникулы без мужа. Барановская отметила, что иногда важно сделать паузу.