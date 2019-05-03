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Жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем" (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 11:28
Жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем" (фото)
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Николай Тищенко также показал фото с сыном

Алла Барановская продолжает отдыхать в Турции. Отметим, что всего несколько дней назад супруга известного украинского ресторатора Николая Тищенко отправилась на отдых в теплую страну вместе со своим сыночком Давидом. К слову, в феврале мальчику исполнилось два года. При этом следует отметить, что в начале года пара едва ли не больше двух месяцев набиралась сил в Таиланде. И вот, после небольшого рабочего перерыва, Барановская и Тищенко вновь отправились на отдых.

И если в Таиланде пара буквально засыпала поклонников яркими фото, то на этот раз они менее активны… Хотя, супруги засыпает подписчиков различными видео в своих сториз.

А недавно Алла Барановская умилила поклонников очень красочным и нежным фото с сыном на пляже. Алла и Давид сидят на шезлонге, в тени зонтиков. На фоне видим чистый песчаный пляж и море.

Блогер выбрала для вечернего отдыха невесомое летнее платье в пол с мелким цветочным принтом. Открытые плечи, разрез на платье, распущенные волосы – фото получилось очень расслабленным.

"Абсолютное счастье здесь и сейчас. Моя семья, спасибо за то, что вы такие", — душевно подписала снимок Барановская.

 Алла Барановская с сыном Давидом

 Алла Барановская с сыном Давидом на пляже (фото: instagram.com/allabonya)

Поклонники супруги Тищенко поспешили оставить свои комментарии:

  • Безумно красиво
  • Невероятная красота!
  • Белоснежки))
  • Алла, ну это фото просто любовь!
  • Очень красивое фото!
  • Алла, ты прекрасна!
  • Какое красивое фото!

К слову, Николай также опубликовал фото с сыном. Только вот уже не на пляже. "Кто первый угадает, как сегодня меня назвал мой Давид?" - загадочно подписал ресторатор снимок.  

Николай Тищенко с сыном

Николай Тищенко с сыном Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала &quot;абсолютным счастьем&quot; (фото)

Сын Николая и Аллы - Давид (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее "латексная конфетка" Алла Барановская восхитила сеть новым образом. При этом по духу образ напоминает стилистику 80-х - тренд этого сезона. 

Также до этого жена Тищенко устроила себе каникулы без мужа. Барановская отметила, что иногда важно сделать паузу. 

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