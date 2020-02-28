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Афродіта: Яна Соломко захопила бездоганною фігурою на пляжі с донькою у Флориді

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 13:31
Афродіта: Яна Соломко захопила бездоганною фігурою на пляжі с донькою у Флориді
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка, що схудла, не дивлячись на розлучення з чоловіком, виглядає чудово

Яна Соломко, яка нещодавно опублікувала яскраве фото, на якому вона тримає дочку Кіру на руках на пляжі Hollywood beach, продовжує радувати підписників відпускними знімками з Флориди.

Дівчина вирішила чекати весни на сонячних пляжах Атлантичного океану в компанії маленької доньки, з якою практично весь час проводить на пляжах, демонструючи яскраві купальники. Такі фото набирають найбільшу кількість лайків та коментарів, а Яна не перестає дивуватися, чому кадри в купальниках так популярні.

Афродіта: Яна Соломко захопила бездоганною фігурою на пляжі с донькою у ФлоридіФото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Чому-то вам більше всього подобаються наші фотографії в купальниках...Скажіть чому?" - дивується Яна під черговим пляжним фото.

Шанувальники співачки відповіли, що не всі можуть дозволити полетіти в теплі краї і вони вже скучили за літом, а Яна надихає їх кожен день і дарує можливість помилуватися океаном і засмаглою шкірою.

  • Побільше тебе в купальнику
  • Вам йдуть купальники і літо
  • Ну, ви дуже гарно виглядаєте з донечкою в купальниках
  • Який красивий купальник у вас
  • Ви такі позитивні, дуже гарний купальник, Вам так личить
  • Яночка у вас чудові купальники, дуже стильні
  • Як завжди бездоганно красиві

До речі, нещодавно співачка зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою.

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Новини України певецЯна Соломко
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